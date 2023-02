Luego que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a 17 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por las irregularidades que se presentaron en el programa Agro Ingreso Seguro, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias dijo que no está de acuerdo con la decisión, que la respetará y que acudirá a los recursos que sean posibles para intentar revocarla.



“Estamos tranquilos al fin y al cabo la injusticia es mejor padecerla que infligirla. Nosotros en mi familia podemos dormir tranquilos”, dijo.



Arias señaló que no incurrió en irregularidad alguna y aseguró que el proceso fue “exclusivamente dirigido contra mí, en una revancha ya sabemos contra quién (en referencia al gobierno de Álvaro Uribe Vélez)”.



“El magistrado acepta que no hay testigo ni reunión o prueba que vincular con asignación de quienes hicieron una trampa, pero dice que pude incidir y que es normal castigar y sancionar por indicios. Si eso es así el derecho penal está pastas arriba. Pero como digo, estamos tranquilos. Está claro para nosotros y la defensa que no hay un solo testigo y que esto es una especie de delito de autores, que me tienen que castigar por ser yo, por el gobierno que defendí, pero bueno. Yo estoy tranquilo”, agregó.



El exministro Arias dijo que defenderá su inocencia hasta el “último día” de su vida y que buscará con su defensa algún recurso para ello.

Pese a que no hay ya ningún mecanismo en Colombia para rebatir la sentencia, el abogado Víctor Mosquera anunció que acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al cuestionar que la Sala de Decisión que confirmó la condena no podía ser una instancia dentro de la Sala Penal que dictó la primera sentencia en su contra.



“Es pírrico que se pretenda que valoren de manera distinta las pruebas cuando ya sus compañeros de Sala habían establecido que era culpable”, dijo Mosquera.

