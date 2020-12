¿Por qué la Contraloría pidió a Corte confirmar condena contra Arias?

Este lunes, en una audiencia de juicio contra varios de sus exfuncionarios procesados por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS), en videoconferencia desde su sitio de reclusión en el Cantón Norte de Bogotá, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias apareció para defender la legalidad de ese programa por el que fue condenado en el 2014 a más de 17 años de prisión.



Esa condena, que fue impugnada por Arias -luego de que este año se lo permitió la Corte Constitucional al resolver una tutela del exfuncionario- está siendo revisada por dos magistrados y una conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En medio de esa revisión, tal y como lo dio a conocer el mismo Arias este lunes en el juicio en el que participó como testigo, la Contraloría General le pidió al alto tribunal mantener la condena en su contra, que se profirió, entre otras cosas, porque los subsidios que supuestamente debían ir para pequeños campesinos, terminaron en manos de personas acaudaladas y grandes propietarios de tierra que no cumplían los requisitos.



Con esta petición de la Contraloría, quedan los tres organismos de control más importantes del país solicitándole a la Corte que mantenga la condena contra el exministro de agricultura.



El 23 de octubre pasado la Fiscalía General también había pedido al alto tribunal confirmar en la segunda instancia esa condena, al igual que la Procuraduría General, que lo hizo tres días después del ente acusador.



Fuentes cercanas al proceso y a la Corte le contaron a EL TIEMPO algunos de los argumentos que esgrimió la Contraloría para pedirle a la Sala Penal que se confirme la sanción contra Arias por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. (Lea también: Procuraduría pide a la Corte mantener condena de Andrés Felipe Arias).

En primer lugar, según explicaron las fuentes, la Contraloría consideró que el programa de Agro Ingreso Seguro no se estructuró y ejcutó de una forma planeada y juiciosa, sino que se hizo de forma apresurada.



Aunque Arias le dijo a la Corte que la razón por la cual todo fue tan rápido era por la importancia que tenía el programa y la necesidad de que comenzara a implementarse pronto, para la Contraloría eso no justifica que lo haya ejecutado saltándose los tiempos y términos que fijan las leyes. Así, el organismo fiscal consideró que esos contratos debieron regirse por el estatuto de contratación estatal, y no de la forma en la que lo hizo el exministro.



De otro lado, contrario a lo que sostiene Arias, fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que la Contraloría no está de acuerdo con que los sistemas de riego y drenaje se hubieran contratado de forma directa, justificando que eran procesos de cooperación en ciencia y tecnología que permitían saltarse esa exigencia.

Y no está de acuerdo porque el organismo de control le dijo a la Corte que solo uno de los objetivos de ese convenio tenían que ver con tecnología y los otros siete implicaban la administración de recursos, por lo cual constituían un contrato, no un convenio de cooperación como lo quiso hacer ver Arias.



Así las cosas, para el ente de control no queda duda de que la condena de la Corte por celebrar contratos sin cumplir los requisitos fue acertada y tuvo en cuenta las pruebas recaudadas a la hora de establecer que el exministro cometió actos irregulares durante la etapa previa de la suscripción de los convenios del 2007, 2008 y 2009 que permitieron implementar el programa AIS.



Frente al segundo delito por el que fue condenado, el peculado por apropiación a favor de terceros, la Contraloría consideró que también se debe mantener la sanción.



Fuentes aseguran que frente a este delito, la Contraloría le dijo a la Corte que la Fiscalía probó que Arias tenía potestad sobre los recursos del programa de Agro Ingreso Seguro -por ser el ministro de agricultura-, pues era él quien decidía qué se hacía con ellos.



Es por eso que para el ente de control, aunque Arias lo niegue, él sí administraba y tenía conocimiento sobre los convenios que se entregaron y sus recursos, pues según testimonios de sus exfuncionarios a los que la Contraloría da crédito, él sí estaba al tanto del diseño y la aprobación de los términos de referencia de esas convocatorias, y tuvo injerencia directa en la definición de beneficiarios.

Así, explicaron las fuentes, para la Contraloría no queda duda de que Arias daba las instrucciones que eran seguidas por quienes ejecutaban el programa sobre cómo se debían asignar los convenios, y participó en la calificación de los proyectos que fueron presentados y que recibieron los beneficios de AIS.



Con esos argumentos, asegura la fuente, la Contraloría le dijo a la Corte que Arias permitió que particulares se apropiaran ilegalmente de dineros públicos, entre otras cosas, sin atender las alertas que indicaban que algunos hacendados estaban fraccionando sus predios para obtener más subsidios.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET