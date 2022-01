Pasados cinco años y dos meses de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, la Corte Constitucional encontró que la situación de seguridad de los excombatientes es tan crítica, por cuenta de amenazas, hostigamientos y homicidios, que se trata de una vulneración estructural de los derechos a la vida y la integridad personal de esta población.



Una violación masiva que afecta a todas las personas que se comprometieron a dejar las armas para dar el paso a la vida civil, que deben ser objeto de protección por el Estado colombiano.

La decisión del alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por el bajo cumplimiento del punto del acuerdo relacionado con las garantías de seguridad de los firmantes de la paz.



Se trata de una figura creada por la propia Corte, que si bien ha sido usada al menos en 13 ocasiones, en asuntos claves como la crisis carcelaria, el desplazamiento forzado y la niñez wayú, implica que la implementación de este punto del acuerdo estará bajo la vigilancia del alto tribunal, vinculando no solo al gobierno de Iván Duque sino al que sea elegido en los próximos meses.

Lo que está en juego no solo es la vida de los firmantes de un acuerdo de paz logrado después de 50 años de conflicto, de sus familias y de los integrantes del partido Comunes, sino la confianza en el proceso que incluye igualmente que quienes incurrieron en graves crímenes rindan cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Foto: Joaquín Sarmiento. AFP

“La firma del acuerdo final de paz atribuyó a las autoridades estatales la obligación de garantizar a la población signataria las mínimas condiciones para llevar una existencia libre de necesidades apremiantes, estigmatizaciones, humillaciones y violencia”, sentenció la Corte.



“La materialización de este deber exige una atención especial, oportuna y eficaz que no da espera, porque la preservación de la vida e integridad personal de quienes suscribieron el acuerdo es requisito sine qua non para que se pueda dar el tránsito hacia una sociedad que maneje sus conflictos de manera no violenta”, agregó el alto tribunal.

La sentencia tiene en cuenta que, desde la firma del acuerdo, han sido asesinadas más de 300 personas, según Naciones Unidas; señala que un solo crimen debió haber movilizado al Estado en su conjunto; y que no se trataba de dotar de escoltas, chalecos y carros blindados a la población en proceso de reincorporación, sino de darles condiciones reales. Por eso, dictó múltiples órdenes al Gobierno y dispuso la creación de una Sala de Seguimiento dentro de la misma Corte.

Las fallas

La Corte Constitucional estudió cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Cumbal y Tumaco, en Nariño, y en el Guaviare, asediados en el territorio por la presencia de grupos ilegales y riesgos de seguridad como amenazas, y afectados por un déficit en los esquemas de protección.

Tuvo en cuenta informes de Naciones Unidas, la Procuraduría, organizaciones sociales, la Jurisdicción Especial para la Paz y del propio Gobierno. Y determinó que no hay una correspondencia entre las medidas normativas que se han tomado con las actuaciones oficiales.

“Se han dejado de lado instancias en las que la participación del nuevo partido político, la sociedad civil y la comunidad internacional resulta clave para generar, renovar y profundizar la confianza de la población en proceso de reincorporación”, dijo la Corte. Se refiere a la denominada Instancia de Alto Nivel, la Comisión de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, siendo esta última el espacio principal para coordinar, identificar, desarrollar y hacer seguimiento a todas las medidas de seguridad y protección materiales e inmateriales.



Según el alto tribunal, esto también retrasó la asignación y ejecución de recursos indispensables para ofrecer garantías de seguridad y ha “dificultado diagnosticar los problemas, determinar las localidades y territorios donde las amenazas y muertes se presentan con mayor frecuencia, identificar a los actores y cómplices de estas afrentas, las necesidades y carencias sociales, económicas, culturales e institucionales de la población afectada que requieren ser suplidas por medio de una presencia estatal célere, efectiva e integral”.

El año con más muertes de ex-Farc fue 2019, con 78 homidicios. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de la ONU.

Y se hizo especial énfasis en los efectos de la estigmatización hacia los desmovilizados, al punto de ordenar a las autoridades estatales y gubernamentales a quienes compete cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el acuerdo que, de aquí en adelante, acompañen “sus acciones de un lenguaje concordante con las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico, asertivo, respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza para que no refuercen imaginarios sociales y culturales de estigmatización y odio”.

El debate interno

El seguimiento tiene implicaciones importantes y, de hecho, fue objeto de arduo debate en la Corte, junto a la misma declaratoria del ECI. La decisión fue tomada con cinco votos contra cuatro, en un debate que venía ambientándose desde agosto de 2021 cuando se hizo público el sentido de fallo de la magistrada Cristina Pardo, que incluso llevó a que el Gobierno pidiera una sesión técnica urgente que se hizo a mediados de septiembre.



Luego de dos semanas de debate, el martes, en total sigilo, la Sala aprobó el ECI, y solo hasta el jueves terminó de debatir las órdenes generales al Gobierno. Para la mayoría, la decisión era urgente, pero para los magistrados en desacuerdo, el asunto no era tan claro. Jorge Ibáñez, quien apoyó tomar medidas para superar la crisis, expuso que el ECI no está reglado, que no puede convertirse en una herramienta autoritaria que usurpe competencias de las otras ramas del poder y citó, como ejemplo, que el seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado lleva 18 años.

Facebook Twitter Linkedin

Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Para Alberto Rojas la situación, aunque crítica, no ameritaba la declaratoria de un ECI. Y para las magistradas Gloria Ortiz y Paola Meneses, no solo no se cumplían los requisitos para declararlo, sino que, en su criterio, lo aprobado implica “una intervención injustificada de la Corte en el proceso de implementación del acuerdo que resulta contraria a lo pactado y es inconveniente”.

“A pesar de la evidencia sobre esfuerzos en términos de gestión pública y presupuestal, la mayoría insistió, sin argumentos, en que el Gobierno no había adelantado las actuaciones suficientes para la garantía de los derechos”, expresaron.

El reconocido jurista Rodrigo Uprimny consideró que la sentencia es “acertada” y “oportuna”. “El estado de cosas vincula a este gobierno pero también al nuevo, que deberá cumplir las órdenes de la sentencia, que es importantísima para asegurar que la promesa de la paz a los combatientes”, entendida como entregar las armas, cumplir el acuerdo, rendir cuentas a la JEP y, de parte del Estado, brindar las garantías de seguridad.

La postura del Gobierno

Tanto el presidente Iván Duque como el exconsejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dejaron en claro que el fallo se cumplirá, pero que no lo comparten.



El mandatario apuntó que sí se está trabajando por la protección de estas personas y que sería bueno que las cortes se pronunciaran sobre los que han incumplido lo acordado.

El viernes, Emilio Archila apuntó que desde el 2018 se han reducido en 30 por ciento las afectaciones sufridas por los excombatientes. “El objetivo es cero. No compartimos los criterios que hayan llevado a que se estime que haya un ECI. Hay 17 entidades trabajando en la protección de los excombatientes”, dijo.

Archila también expuso que en “estos tres años pasamos de estar invirtiendo 55.000 millones de pesos en la protección de los excombatientes en la Unidad Nacional de Protección (UNP) a estar en este momento invirtiendo más de 250.000 millones de pesos” y destacó que se han dado más de 150 condenas por hechos que afectan la vida de los excombatientes.

'Existe un problema que compromete la intervención de varias entidades': Alape

Los dirigentes del Partido Comunes celebraron la decisión de la Corte Constitucional. EL TIEMPO habló con Pastor Alape,

líder de reincorporación y vocero de la colectividad que se formó tras el paso de las Farc de la vida armada a la política.

Facebook Twitter Linkedin

Pastor Alape, dirigente del partido Farc. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo vieron el fallo?

​

Es claro cómo el Estado, en cabeza del actual presidente Iván Duque, ha incurrido en la vulneración masiva de los derechos de quienes firmamos el acuerdo final de paz, al punto de que desconoció en su totalidad lo acordado en La Habana. Ello generó un desasosiego y abandono estatal. La ausencia de una política de prevención y protección y la falta de voluntad política para poner en marcha el acuerdo incrementaron de manera sistemática y generalizada graves violaciones de derechos humanos.



¿Qué esperan?

​

Que el Gobierno implemente de manera integral lo acordado, se expidan medidas legislativas, administrativas y presupuestales para tratar de menguar y frenar el flagelo, pues es claro que existe un problema social que compromete la intervención de varias entidades estatales, en aras de garantizar la vida, la seguridad.

¿Qué regiones del país requieren una actuación urgente?



Las mismas que llegaron a conocimiento de la Corte: Cauca, Nariño, Guaviare, Meta y Arauca. Las tutelas falladas provenían de Cumbal y Tumaco (Nariño) y San José del Guaviare. Esta coincidencia es fundamental para entender la dinámica actual de violencias y fortalecimiento de los grupos armados. Geografía que tristemente es corroborada por el mapa de homicidios de líderes sociales, campesinos y ambientales.

¿Qué problemas han tenido con la UNP?



La cuestión de la UNP es estructural. Los delegados ante la Mesa Técnica de Seguridad y Protección han venido advirtiendo una situación crítica de desbordamiento en todo el programa de protección: insuficientes agentes de escolta, vehículos deteriorados, personal administrativo con sobrecarga laboral, incumplimiento de términos de respuesta en estudios de seguridad, negación de misiones y desplazamientos, entre otros. La seguridad no puede entenderse como una cuestión exclusiva a la UNP, ni a la existencia de esquemas de protección. La perspectiva no es ampliar la cantidad de escoltas y vehículos, sino consolidar la presencia efectiva del Estado, para que no sean necesarios.



Este fallo vincula a este y al próximo gobierno, ¿qué decir?

En efecto, esta decisión es de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, es deber de Estado garantizar el mismo.



