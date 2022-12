Mientras los ministros del Interior y de Justicia aún siguen buscando darle forma jurídica al polémico empeño del presidente Petro por liberar a detenidos por graves actos de vandalismo en las protestas del 2020 y el 2021, vale la pena echarles una mirada a los mensajes hasta ahora enviados por el jefe de Estado sobre su visión de la justicia colombiana.

En los últimos 20 años —y no es que no hubiera pasado antes— las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial no han sido las más tranquilas. Pasó en el gobierno Uribe con temas como la parapolítica y el naufragio de la segunda reelección presidencial; en el gobierno Santos con el hundimiento de la mayor parte de la reforma del equilibrio de poderes, y en el de Duque, con fallos como el que despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24.



En esos y otros episodios hubo ‘pataleo’ político y jurídico y críticas que llegaron en algunos casos a las descalificaciones, pero, al final y como toca, hubo pleno acatamiento de las decisiones de la justicia.



¿Qué ha pasado en este gobierno? A días de haber asumido la Presidencia, Petro visitó las altas cortes y manifestó su intención de fortalecer la independencia de la Rama y de aumentar sus recursos. “La reforma a la justicia que Colombia necesita es que haya más autonomía e independencia del poder judicial, y más jueces”, afirmó.



Ese, que es un mensaje clave y en el sentido que necesita el país, ha venido acompañado de otros menos tranquilizadores. Empezando por el de los procesos contra los primera línea y otros detenidos por violencia en las marchas, cuya legitimidad ha sido puesta en duda por el presidente en repetidas ocasiones.



En otros foros —lo hizo en su visita a Venezuela— Petro ha repetido que fue gracias al Sistema Interamericano que recuperó sus derechos políticos y logró llegar a la Presidencia. Esa es, por lo menos, una verdad a medias, pues desconoce que la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años la tumbó el Consejo de Estado, en el trámite interno previsto por la justicia colombiana para las sanciones disciplinarias.



Y hay un mensaje de forma que, aunque de dientes para afuera digan otra cosa, incomoda a las cortes: que tras el incumplimiento de la cita para posesionar en Casa de Nariño a dos magistrados, el presidente haya facultado para cumplir ese papel al secretario jurídico de Palacio. Que sea el presidente de la República quien toma juramento a los magistrados de alta corte no es un capricho: ese formalismo revalida el mensaje de que el Ejecutivo mira de igual a igual a la Justicia, representada por sus altos magistrados. Darles un tratamiento de funcionarios de menor rango a las cabezas de la Rama no parece, por lo menos, un mensaje amistoso.



¿Prevalecerá en estos cuatro años el mandatario que asegura estar comprometido con el fortalecimiento de la independencia judicial o el que cuestiona acciones de la justicia que simplemente no le gustan y pretende cambiarlas por vías diferentes a las previstas, hasta ahora, en nuestras normas? ¿Y cuál será la actitud del gobernante cuando, como les ha pasado a todos los gobiernos, las cortes eventualmente fallen en contra de la línea del Ejecutivo?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET