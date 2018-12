Así ven juristas y congresistas la terna para elegir al fiscal ad hoc

Mientras exministros de Justicia y exmagistrados consideran que las claves de un buen fiscal ad hoc para las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia son la "independencia" y el "criterio jurídico", y en ese sentido no se atreven a hablar de los ternados por el presidente Iván Duque este martes ante la Corte Suprema, algunos congresistas cuestionan que los tres postulados sean de "la entraña uribista".

Mientras tanto, para el fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien se declaró impedido para conocer algunos aspectos del caso Odebrecht (en los que asumirá el fiscal ad hoc que determine la Corte), las tres personas nominadas al cargo son "juristas que le han servido a la patria y que son nombres muy calificados sobre los cuales tendrá que hacer las definiciones la Corte Suprema de Justicia”.



Añadió la terna es "una gran oportunidad para que haya un tercero que pueda escrutar y conocer el trabajo monumental que a hecho la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción en el caso Odebrecht".



Por su parte el exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez afirma que solo conoce a Margarita Cabello, a quien define como una “persona muy preparada”.



También el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra sostiene que no conoce bien la trayectoria profesional de ninguno de los tres postulados para ser fiscal ad hoc y que solo recuerda que Cabello fue ternada por el expresidente Álvaro Uribe para ser fiscal general.

Sobre el hecho de que ninguno de los ternados sea penalista, Gómez afirma que eso no tiene importancia en la medida en que el fiscal ad hoc no es el que lleva a cabo los procesos judiciales, sino el que “manejara administrativamente la investigación y, eventualmente, puede intervenir en unos comités para asesorar a los fiscales delegados”, como lo hace un fiscal general.



Al referirse al perfil jurídico de los ternados, Esguerra afirma que “para ser fiscal ad hoc, como para ser fiscal general, ni suma ni resta ser penalista”.



En este sentido afirma que lo que importa es que los ternados sean personas “independientes, con criterio jurídico buen juicio y, por supuesto, que estén por encima del bien y del mal”.



Y sobre la cercanía de los ternados con el expresidente Álvaro Uribe, Gómez afirma que no ve por qué haya que “exigirle al Presidente que nombre contradictores suyos”.



Por su lado, la representante a la Cámara de Alianza Verde Juanita Goebertus cuestionó la terna a la que considera “una terna de bolsillo”.



"¿Esta es la respuesta a un contexto de enorme desconfianza en las instituciones? ¿Sin convocatoria pública? ¿Sin involucrar ningún mecanismo de transparencia? Así no se construye país para todos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Seguramente yo hubiera ternado a Ivan Velasquez, Catalina Botero y Rodrigo Uprimmy. Pero el Presidente es @IvanDuque y no yo . Sean realistas. Lo que hay que exigirles es independencia frente a Odebrecht/Aval. — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 4 de diciembre de 2018

Le piden al Presidente Duque una terna independiente para Fiscal ad hoc y propone a una magistrada ternada por Uribe para Fiscal, al decano de su facultad y a su secretaria jurídica! De vainas no ternó a su cantante favorito.

No le pega a una Duque que va en 68% desfavorabilidad — Claudia López (@ClaudiaLopez) 4 de diciembre de 2018

El congresista Antonio Sanguino insistió en que el presidente Duque estaba impedido para enviar esa terna. Y esa posición fue respaldada por el senador Jorge Enrique Robledo.



El penalista Iván Cancino consideró que los nombres incluidos en la terna "son buenos" pero criticó que "no puede un servidor público ser ternado para fiscal adhoc! Es imposible subsanar ese hecho".

Ud de verdad cree que se conocerá la verdad sobre Odebrecht con fiscal ad hoc d una terna d la entrañas d Uribe?? El país sabe que No! https://t.co/Z2za6L4yE7 — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) 4 de diciembre de 2018

Corrección es magistrada actual.

Expresidenta de la Corte.



Error del presidente ternar a alguien con actual rol de magistrada.



Creo que por esta razón, más la nominación a la funcionaria del ejecutivo (González) la terna es de uno: Leonardo Espinosa, único particular ternado. https://t.co/TmzOpphz8P — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 4 de diciembre de 2018

Clara Maria Gonzalez una de las personas de la terna para fiscal ad- hoc presentada por @IvanDuque fue cercana a Fabio Echeverri,asesor de @AlvaroUribeVel ,y defendio a Yidis Medina por encargo de Echeverri ,segun @NoticiasUno . — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 4 de diciembre de 2018

Con toda pena debo decir que los nombres de la terna mandada por @IvanDuque son buenos pero no puede un servidor público ser ternado para fiscal adhoc! Es imposible subsanar ese hecho . Escucho opiniones ! Creo @fbernate está de acuerdo conmigo ? — Iván Cancino (@CancinoAbog) 4 de diciembre de 2018





