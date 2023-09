Unas horas después de que el presidente Gustavo Petro asistió a la Corte Suprema de Justicia para introducir el cambio de uno de los nombres de las candidatas en la terna para la elección de la próxima Fiscal General, esa decisión ha tenido sus primeros efectos.



Se trata de una reacción que llegó de manos de la abogada Amparo Cerón quien envió una carta la alta Corte manifestando que no había renunciado a la terna que, inicialmente, presentó el jefe de Estado el pasado 2 de agosto.

El presidente Gustavo Petro cambia la terna para fiscal. Foto: Corte Suprema de Justicia

El anunció de la abogada se da luego de que el mandatario le manifestó al presidente de la Corte, magistrado Fernando Castillo Cadena, que en la modificación de la terna saldría el nombre de Cerón y entraría el de Luz Adriana Camargo Garzón.



Dicha modificación se veía venir desde finales de agosto, cuando el primer mandatario dejó abierta la posibilidad de cambiar uno de los nombres en la terna. En una entrevista que sostuvo con la revista Cambio señaló que estaba analizando el tema: “Aún estamos en reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”.

La misiva

La carta que la abogada Amparo Cerón hizo llegar a la Corte Suprema. Foto: Toma de documento

La carta de Amparo Cerón, está fechada el 26 de septiembre y fue dirigida al presidente de la Corte y en ella destaca que “a la fecha y a la hora no he renunciado a ser integrante a la terna para Fiscal General de la Nación”.



La reacción de la abogada, que ha generado polémica, dejó dudas sobre si afecta o no el proceso para la elección del nuevo fiscal.



Para el penalista Francisco Bernate, la carta de Cerón no pondría a tambalear la nueva terna que presentó el pasado martes el presidente Petro.



"La designación es una facultad del presidente, y él tiene toda la posibilidad de cambiar la terna hasta antes de la elección, de manera que no se necesita renuncia, ya está desplazada", dijo el abogado.

Presidente Petro en su visita a la Corte Suprema para cambiar la terna. Foto: Corte Suprema de Justicia

Luz Camargo Garzón, la nueva ficha en terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

Por su parte, el penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes dice que la elección del Fiscal General es un proceso en que intervienen la Presidencia como nominador de la terna de la cual ha de ser elegido por la Corte Suprema de Justicia alguno de los candidatos presidenciales.



"Mientras no haya ocurrido la iniciación del proceso electoral, es posible que la terna sea reemplazada en todo o en parte sin afectar la legalidad de la elección que a la postre efectúe la Corporación. Lo importante es que no haya reemplazo de la terna o de sus integrantes individualmente considerados una vez iniciada la compleja actividad que llevará a seleccionar el funcionario que, según se dice, es el más poderoso después del primer mandatario", aseguró

el penalista.



Fuentes del Gobierno Nacional le dijeron a este diario que la carta de Cerón en nada afecta la elección y que el presidente está habilitado para hacer ese tipo de modificaciones.

Las otras ternadas

En la actual terna, también figuran los nombres Ángela Buitrago Ruiz, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma alma mater. Además, fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010.



También es candidata, la abogada Amelia Pérez Parra tiene estudios de Derecho en la Universidad Libre y especialización en Criminología de la Universidad Externado de Colombia, fue fiscal delegada ante la Unidad Nacional de DD. HH.; fiscal especializada; fiscal regional; jueza de Instrucción Criminal y jueza penal municipal.

