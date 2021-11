¿Por qué la Corte se quedó con el caso Prada y no con el de Álvaro Uribe?

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez fue vinculado en julio de 2018 formalmente a una investigación por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, junto con el entonces representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



A pesar de que ambos renunciaron a sus cargos en el Congreso, Uribe en 2020 y Prada en 2021, solo el caso del expresidente fue remitido por la Corte a la Fiscalía General. ¿Por qué?



En el caso del expresidente, en septiembre de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dijo que la renuncia al Congreso implicó la pérdida de competencia para seguir investigándolo ya que las conductas que se le reprochan -presuntamente haber presionado testigos- son delitos comunes que no tienen que ver con su actividad de congresista.



En la determinación, la Sala dijo que los delitos que se le endilgaron al expresidente y por los cuales le fue dictada una medida de aseguramiento en agosto de 2020 no tuvieron relación con el ejercicio de funciones inherentes al cargo de congresista, ni tuvieron origen en esa condición.



Lo anterior porque cuando empezaron los hechos que dieron origen a esta investigación, Uribe no era congresista ni necesitó de esa condición para, presuntamente, tomar las acciones que la Corte le reprochó en su momento -sobornar testigos- y que el expresidente asegura no haber cometido.



En cambio, en decisión de julio de 2021, la Sala de Instrucción mantuvo la competencia para investigar a Álvaro Prada a pesar de la renuncia de este al Congreso, al estimar que la conducta examinada sí guarda relación con la actividad congresional de Prada.

En su caso concreto, según el expediente, Prada habría sido buscado por el expresidente Uribe, en su condición de congresista y no como ciudadano común y corriente, para una supuesta interlocución con Carlos López, alias Caliche, para que este le pidiera al testigo Juan Guillermo Monsalve una retractación de los señalamientos que este ha hecho a la justicia en contra de Álvaro y Santiago Uribe.



A esto se suma que Prada habría habría instrumentalizado su función para persuadir al testigo Monsalve.



En la decisión respecto de Prada, la Sala dijo que mientras los hechos endilgados a Uribe no se habrían cometido para fortalecer su liderazgo político, los de Prada sí habrían tenido propósitos de índole política tanto al interior de su partido como para “ascender” en sus aspiraciones de cara al electorado de su región.



Así lo reiteró la Sala de Instrucción en un concepto enviado a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que, el jueves, acogió sus argumentos y mantuvo la competencia del alto tribunal para investigar a Prada y le negó una tutela.



La Sala de Instrucción reiteró que el caso Uribe se remitió a la Fiscalía al constatar que

la presunta comisión de los delitos imputados no guardaba relación con las funciones desempeñadas como senador, lo que no ocurría con el caso Prada por la época a la que se remontaba el origen de los hechos, porque en el caso Uribe el asunto del primero ostentaba un carácter personal o familiar, mientras que en el de Prada no; y porque “Uribe Vélez no necesitó de su condición de Senador, del desempeño de sus funciones congresuales o la consolidación de un liderazgo político, pues ya lo ostentaba, mientras que al gestor sí le asistirían dichos propósitos políticos, tanto con su partido como con el electorado”.



En cambio, Prada, dijo la Sala de Instrucción y ratificó la Sala Civil del alto tribunal, “abordó al testigo cuando ostentaba su condición de congresista, era cercano al líder de su partido Centro Democrático, pretendía robustecer su liderazgo político al interior del partido y su electorado en la región que representa, razón por la que no se advierte un trato desigual entre iguales y la diferencia brindada a cada caso se encuentra constitucionalmente sustentada”.

