La historia del proceso judicial contra el expresidente Uribe

El 17 de septiembre del 2014 el Congreso de la República se convirtió en el escenario de un acalorado debate que duró más de 10 horas. El sujeto de control político fue el entonces senador del Centro Democrático y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, uno de los personajes que más ha dividido opiniones en la historia reciente de Colombia.

El debate fue propuesto por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien lo citó al duelo en el que señaló a Uribe de supuestos nexos con el paramilitarismo.



Entre las pruebas que llevó Cepeda estaban los testimonios de dos exparamilitares de Antioquia, departamento del que Uribe había sido gobernador. Se trata de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes afirmaban que supuestamente el Bloque Metro de las Autodefensas había nacido en la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez, con la venia del expresidente.



Mientras Cepeda acusó a Uribe de nexos con el paramilitarismo, el exmandatario –que intervino una hora y luego abandonó el recinto- negó cada señalamiento, dijo que no había ninguna prueba de que él hubiera apoyado a las Autodefensas, y acusó a Cepeda de supuestos nexos con las Farc.



“Uribe tuvo contacto directo con personas que estaban en el paramilitarismo (…) Salvatore Mancuso (exjefe de las Auc) dijo que en el 2001, en una cumbre de Autodefensas, se tomó la decisión de respaldar en todos los frentes y bloques a Álvaro Uribe y sus candidatos”, acusó Cepeda.

“Hay varias menciones en los computadores de ‘Raúl Reyes (exjefe de las Farc) de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista Farc. Muchas entradas a las cárceles, Iván Cepeda las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos”, replicó Uribe en su turno.



Al salir del Congreso, tras las acusaciones mutuas, Uribe atravesó la Plaza de Bolívar y llegó hasta el Palacio de Justicia, donde presentó una denuncia contra Cepeda. Lo señaló de abusar de su cargo y de estar buscando a paramilitares en las prisiones para supuestamente ofrecerles beneficios a cambio de que lo relacionaran con las Autodefensas, con testimonios falsos.

Álvaro Uribe, tras salir de la Corte Suprema de Justicia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La denuncia se vuelve en su contra

Casi cuatro años después la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que le dio un giro de 180 grados a este caso. El 16 de febrero del 2018, en una decisión de 220 páginas, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló la Corte archivó la denuncia de Uribe contra Cepeda, pues consideró que las visitas que el senador del Polo les hizo a Monsalve y Sierra se dieron dentro de sus competencias como congresista, y porque además encontró que él no les hizo ningún ofrecimiento a cambio de declarar.



Pero contrario a los interese de Uribe, la Corte no solo archivó su denuncia contra Cepeda sino que su propio proceso se le terminó devolviendo. Tras horas de interceptaciones legales a los teléfonos de abogados y personas involucradas en el caso, realizadas por la Corte para determinar de dónde venían las supuestas presiones a testigos, la corporación determinó que quien debía ser investigado era el expresidente. Por eso compulsó copias ante el mismo tribunal para que se decidiera si se abría una investigación contra él.



Los abogados de Uribe apelaron esa decisión y mientras buscaban las evidencias para sustentar su recurso es que se habrían dado los hechos por los cuales Uribe terminó siendo detenido dos años después.

Iván Cepeda en la sala de Instrucción de la Corte, a donde fue citado como testigo en un caso seguido contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

La supuesta manipulación de testigos

La Corte Suprema de Justicia encontró que como respuesta a esa decisión favorable para Cepeda y contraria al expresidente, personas cercanas al exmandatario supuestamente habían intentado presionar a por lo menos tres testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda y para que se retractaran de señalamientos en los que decían que Uribe había tenido una participación en la conformación de grupos de Autodefensas.



Al obtener interceptaciones, grabaciones, documentos, la Corte aseguró que presuntamente les habían ofrecido dádivas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés a cambio de que testificaran a favor de Uribe.



Por eso el 24 de julio del 2018 la Corte abrió un proceso formal contra el entonces senador del Centro Democrático y lo llamó a indagatoria por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Ese caso se convirtió en el primero contra un exmandatario del país en llegar a esas instancias.



Desde ese momento Uribe aseguró que él nunca intentó torcer testimonios y afirmó que supuestamente él había buscado a personas que querían decir la verdad. También negó que hubiera avalado pagos o hubiera hecho ofrecimientos a exparamilitares a cambio de retractaciones, y dijo que en ninguna de las interceptaciones se lo escuchaba a él dando ninguna orden en ese sentido.

Además de Uribe, por ese mismo caso también terminó investigado por la Corte el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, supuestamente por contactar en Neiva a Carlos Eduardo López Callejas, quien era amigo de Monsalve, para que le pidiera que declarara a favor de Uribe.



Además, la Fiscalía abrió un proceso contra Diego Cadena, abogado de Uribe, quien asistió a las cárceles para contactar a paramiltiares como Monsalve, así como contra su asistente Juan José Salazar.

Pero incluso la Corte compulsó copias contra el exsenador Mario Uribe (primo del expresidente, quien supuestamente le recomendó a Diego Cadena como abogado),así como contra Enrique Pardo Hasche (quien compartía celda con Monsalve y según el alto tribunal ayudó a Cadena a tener contacto con el exparamilitar en prisión), y Carlos Eduardo López Callejas, ‘el Llanero’, quien supuestamente contactó a Monsalve y según la Corte luego mintió en sus declaraciones diciendo que si lo había buscado era por cuenta propia.



En septiembre de ese mismo año hubo fuerte polémica luego de que se conoció que dentro del expediente contra Uribe, entre todas las interceptaciones legales se había incluido una que se había hecho al teléfono del expresidente por error, en el trámite de otro proceso. Según la Corte la interceptación se había ordenado sobre el teléfono que aparecía como número de contacto del excongresista chocoano Nilton Córdoba Manyoma, quien era investigado por el alto tribunal.



La línea fue interceptada entre el 7 y 22 de marzo de ese año. Sin embargo, resultó que el teléfono no era el de Córdoba sino el de Uribe, lo cual llevó a que se iniciara una denuncia en la Comisión de Acusaciones contra el magistrado que tenía en esa época el proceso contra el exmandatario: José Luis Barceló.

Esa interceptación ha sido uno de los elementos que usó la defensa del expresidente para señalar que supuestamente había una persecución en contra de Uribe y que en la Corte Suprema no tenía garantías para defenderse.



Un año después, en el 2019, cuando por cuenta de la ley de doble instancia se crearon nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción del alto tribunal realizó la indagatoria contra Uribe el 8 de octubre del 2019 y a partir de allí la Corte debía definir la situación jurídica del expresidente, es decir, establecer si ordenaba su detención y continuaba el proceso, o si por el contrario lo archivaba.

La detención

Y así lo hizo el 4 de agosto del año pasado, cuando el alto tribunal emitió una decisión de más de 1.500 páginas y aseguró que había pruebas suficientes para continuar la investigación contra Uribe.



Por eso, considerando que su libertad implicaba un peligro para el proceso ante las posibilidades que el exmandatario supuestamente tenía de afectar pruebas y testigos, la Corte ordenó detenerlo en casa por cárcel, medida de aseguramiento que se hizo efectiva en la hacienda El Ubérrimo, de Uribe. Fue la primera vez que en Colombia un exmandatario terminó privado de su libertad.

Entre las pruebas, la Corte tuvo en cuenta los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez, así como los de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortes, quienes hablaban de los supuestos ofrecimientos de Diego Cadena para que se retractaran y declararan a favor de Uribe. En el caso de Monsalve, supuestamente le habían ofrecido beneficios jurídicos en el caso por el cual está condenado. Y a Vélez y Cortés supuestamente les hicieron pagos.



El expresidente cuestionó esos señalamientos afirmando que quien los había buscando porque supuestamente quería retractarse era el mismo Monsalve, y también dijo que nunca había autorizado ningún pago para Vélez o Cortés.



Con esos testimonios, chats, grabaciones de audio y documentos, la Corte dijo que supuestamente Álvaro Hernán Prada, quien era director del Centro Democrático en el Huila, había buscado a Carlos Eduardo López Callejas para que a través suyo se consiguiera la retractación de Monsalve.



Mientras eso pasaba en Neiva, dijo la Corte, Monsalve fue visitado por Diego Cadena en la cárcel La Picota, en febrero del 2018, para que supuestamente se retractara. Monsalve grabó a Cadena con un reloj que tenía una grabadora oculta, y más adelante su esposa Deyanira Gómez también grabó al abogado en una reunión cerca del Palacio de Justicia en donde supuestamente se iba a entregar el documento de retractación. Esas dos grabaciones fueron entregadas a la Corte Suprema, junto con una carta de retractación de Monsalve que decía que había sido presionado. (Lea: Los chats y audios de la Corte y lo que dice la defensa de Uribe).

Las figuras se encuentran en el recinto de la Plenaria de la Cámara, tras la renuncia de Uribe al Senado. Foto: Representante Juan Espinal

La renuncia

Tras la decisión que lo tenía detenido en casa por cárcel, Uribe renunció al Senado y ese mismo día se aceptó su dimisión. Aunque en el 2018 había dicho que no estaba en sus planes dejar el legislativo para buscar que la Corte perdiera competencia en su caso, el año pasado dejó el Senado y alegó que no tenía garantías en la corporación judicial, a la que sus abogados acusaron de estar actuando en retaliación por las rencillas que hubo años atrás entre magistrados y el Gobierno de Uribe, cuando se conocieron escándalos como los de las ‘chuzadas’ y supuestos complots para desprestigiar a la Corte en la época más candente de la ‘parapollítica’.



Tras renunciar, Uribe perdió su fuero y la Corte dejó de tener competencia para investigarlo. Por eso el caso pasó a manos de la Fiscalía General, en cabeza de Francisco Barbosa.



Aunque Iván Cepeda, quien es considerado la víctima en este proceso, recusó a Barbosa señalando que por su supuesta cercanía con el presidente Iván Duque, y por lo tanto con su partido el Centro Democrático, no ofrecía garantías en este caso, la Corte no le dio la razón y se negó a apartar a Barbosa.



El Fiscal Barbosa le entregó el caso a Gabriel Jaimes, Fiscal delegado ante la Corte. Mientras tanto, Uribe siguió detenido hasta el pasado 10 de octubre, cuando una juez ordenó su libertad.

El debate por la etapa que sigue

Un mes después, en noviembre del 2020, un nuevo juez ratificó esa libertad pero consideró que la indagatoria que la Corte había alcanzado a realizar contra Uribe podía equipararse con una imputación de cargos, por lo cual determinó que Uribe ya estaba imputado y lo que debía hacer la Fiscalía era avanzar en la siguiente etapa, y definir si lo acusaba o pedía la preclusión de su caso.



Desde entonces comenzaron a correr 120 días en la Fiscalía para tomar su decisión. Aunque en medio de ese plazo la defensa de Uribe presentó una tutela intentando tumbar su calidad de imputado, y ese recurso fue apoyado por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó esa petición.



Es así como ahora, casi siete años después de ese debate de control político que Cepeda hizo contra Uribe, y a cuatro años de que la Corte decidiera que a quien había que investigar por supuesto soborno a testigos era al expresidente, la Fiscalía General se ve enfrentada a tomar una decisión sobre este controvertido proceso.



Con un elemento adicional: dependiendo del camino que elija, seguirá despertando las críticas, ya sea del sector que considera que Uribe es inocente y que nunca debió haber sido detenido por estos hechos, o del que afirma que es culpable y que debe ser acusado por intentar torcer a la justicia.

