Los argumentos de la Corte en el expediente contra Alvaro Uribe

En un documento de 1.554 páginas la Corte Suprema de Justicia expuso los hechos por los cuales decidió continuar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, e imponerle una medida de aseguramiento por la supuesta manipulación de testimonios.

EL TIEMPO conoció ese documento con el que el alto tribunal resolvió la situación jurídica de Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal, que es por los que está siendo investigado.



En el expediente, el alto tribunal asegura que hay una inferencia razonable de la responsabilidad del expresidente en este caso.



(Lea también: Juez envía a casa por cárcel a Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe).



Esa inferencia razonable es importante porque, para poder ordenar la medida de aseguramiento, la Corte Suprema de Justicia debía tener por lo menos dos indicios graves para, en el momento de resolver la situación jurídica, decidir continuar la investigación y además ordenar la medida de aseguramiento contra Uribe.



Según el documento, "el examen probatorio deja expuesta con suficiencia su concurrencia, advertida como está la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuírsele al senador Uribe Vélez".

El examen probatorio deja expuesta con suficiencia su concurrencia, advertida como está la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuírsele al senador Uribe Vélez FACEBOOK

TWITTER

Aunque la defensa del expresidente ha insistido en que él es inocente, que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de los pagos y ofrecimientos que el abogado Diego Cadena les estaba haciendo a testigos como los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez para que testificaran a favor de Uribe en la Corte, el alto tribunal piensa otra cosa.



Para la Corte, Uribe "actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad de querer su realización". Así, la Corte dice que las interceptaciones, testimonios, grabaciones, inspecciones técnicas a cárceles, chats y otras pruebas arrojan "prueba directa de la participación del congresista".

(Además: Expresidente Uribe pide que su proceso sea público).



El alto tribunal dijo que la petición de retractarse que se le hizo a Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado a Uribe Vélez con la conformación del paramilitarismo en Antioquia y con el nacimiento del Bloque Metro, "provino directamente del senador Álvaro Uribe". También, dice la Corte, habría provenido de Uribe la solicitud que se le hizo al ex-para Carlos Enrique Vélez de declarar a su favor y de su hermano Santiago Uribe -en juicio por supuestos nexos con Los 12 Apóstoles y un homicidio-.



En estos casos, asegura el alto tribunal, "la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas".



En el documento la Corte también habla de cuál fue la relación entre Uribe y el abogado Diego Cadena, así como el asistenta de Cadena, Juan José Salazar. Hoy, tanto Cadena como Salazar enfrentan una imputación de cargos por soborno, y un juez aceptó enviarlos a detención domiciliaria.



Según el alto tribunal, Uribe le encargó a Cadena la recolección de esos testimonios de exparamilitares para llevarlos a la Corte Suprema de Justicia, en medio de un recurso que iba a interponer contra la decisiónd el 16 de febrero del 2018, en la que el alto tribunal archivó una denuncia de Uribe contra Cepeda y compulsó copias contra el expresidente por supuestamente intentar manipular testigos contra el senador del Polo.



"Con estas instrucciones y, además con la de allegar todo a la Corte, el senador Uribe Vélez hizo nacer o reforzó en sus determinados, no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad de ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo, mismo que en efecto realizaron los inducidos a título de autores materiales", asegura el documento.



Según la defensa del expresidente, él nunca presionó a testigos y fue el mismo Monsalve el que les hizo saber de su interés de retractarse de lo que había dicho.



Pero la Corte asegura que, por más que los abogados de Uribe sostengan que lo que querían hacer al hablar con los exparamilitares que estaban contactando en las cárceles era buscar la verdad, y que por eso se le "confirió el mandato de verificación de la información" a Diego Cadena, sin que existieran sobornos de por medio, lo que las pruebas indican es otra cosa.



¿Por qué? Para la Corte, por ejemplo, un hecho muy llamativo es la forma en la que Cadena llega a "apersonarse de la gestión", pues su papel no fue el de verificar o corroborar información, sino que está demostrado que "insistentemente eran ellos quienes la buscaban por medios no muy usuales", con potenciales testigos "contactando y convenciendo a otros".



Según la Corte, hubo una "laxitud en la instrucción acerca de la manera como se obtendrían las declaraciones, la permisión del trato cercano y permanente -que sabía el Senador- de los abogados con los testigos y la colaboración o apoyos en sus casos judiciales".



El alto tribunal dice que esa instrucción que Uribe les dio a su abogado Cadena "era una mera y vacía excusa utilizada para encubrir la misión manifiestamente ilegal, a la que, al parecer y por lo establecido con soporte en los medios suasorios, se determinó a realizar a los abogados". Una muestra de ello, dicen los magistrados, es la clandestinidad en la que se movía Cadena en sus visitas a la scárceles.



Todos estos indicios, para la Corte, muestran que Uribe tenía un interés personal desde el momento en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo, cuando se archivó su denuncia contra Cepeda. La corporación dice en su documento que "él y solo él" quería "desmontar a como diera lugar esos testimonios en su contra que lo tenían enfrentando procesos penales".



A esa conclusión, dice la Sala de Instrucción, se puede llegar, por ejemplo, al escuchar las interceptaciones legales que hay en esta investigación y que muestran que estos hechos no habrían podido darse "sin su consentimiento, sin su autorización".



Incluso, asegura la Corte, después de que se inició el proceso en su contra, Uribe habría continuado con sus actuaciones, "con invocatoria del deleznable argumento de haber escuchado rumores o comentarios de complots en su contra, aunado a la afirmación de carecer de las garantías para el ejercicio debido de la defensa", momento en el que el expresidente le pidió a la ciudadanía que lo ayudaran a buscar información sobre falsos testigos que querían afectarlo.



JUSTICIA.