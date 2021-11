Álvaro Uribe: ¿qué sigue en su caso tras perder la tutela en la Corte?

Este miércoles, por cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional negó la tutela con la que Álvaro Uribe pretendía tumbar la decisión de una jueza de Bogotá, que consideró que las pruebas y actuaciones de la Corte Suprema en el caso de los falsos testigos conservaban validez incluso después de la renuncia del expresidente al Senado de la República.



Uribe sostenía que al renunciar a su fuero congresional y al pasar su caso a la Fiscalía (que pidió preclusión de la investigación), el proceso arrancaba de ceros.



La Corte le dijo 'No' y consideró que una indagatoria en la Ley 600 (que rige las actuaciones de la Suprema) equivale a una imputación de cargos en la Ley 906 (el Sistema Penal Acusatorio, que rige a la Fiscalía). Acá le explicamos qué fue lo que pasó y qué sigue.

1. El caso por falsos testigos sigue

La solicitud de la Fiscalía de precluir (archivar la investigación) sigue adelante.



Al perder el expresidente esta batalla jurídica, las cosas siguen tal cual están: el caso por supuesta manipulación de testigos seguirá su curso en un despacho de Bogotá, que debe decidir si avala la solicitud de prescripción de la Fiscalía, a la cual las víctimas se oponen. La decisión que se tome, en todo caso, podría ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.



2. ¿Por qué Uribe buscaba que la Corte declarara nulas las actuaciones de la Corte?

Porque considera que al renunciar al Congreso la naturaleza de su investigador cambia completamente y por lo tanto no eran válidas las actuaciones del investigador anterior.



Esta posición fue derrotada en la Corte Constitucional, que señaló que "cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia o adquisición del fuero durante la etapa de la investigación, conservará validez todo lo actuado". Y agregó: "Se parte de la base de que prima facie (a primera vista) hay una equivalencia entre la indagatoria y la imputación".



3. ¿Qué habría pasado si se hubiera impuesto la tesis de la tutela?

En el caso puntual de Uribe, la Fiscalía tendría que iniciar de ceros y -de cara a lo que ya decidió con las pruebas de la Corte- sería probable un escenario en el que ni siquiera llegara a la etapa de acusar o precluir.



Es decir, legalmente el caso podría terminar con una decisión de no seguir adelante con el proceso porque la Fiscalía considera que no hay pruebas concretas contra el investigado.



Esa decisión sería del fuero del fiscal del caso (Gabriel Jaimes) y no tendría que ser avalada, como sucede en este momento, por un juez de la República.



4. ¿La decisión se extiende a otros casos?

La renuncia al fuero ha sido una puerta a la que han acudido decenas de congresistas, entre ellos muchos de los investigados por el escándalo de la parapolítica.



Recientemente lo hizo el detenido senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar. La decisión de la Corte Constitucional va en el mismo sentido de lo determinado esta semana por ese tribunal, que le negó a su defensa un recurso de nulidad que planteaba que no podía equipararse la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema con una imputación en la Fiscalía.



Pero esa Corte consideró lo contrario y determinó que "no puede admitirse una especie de nulidad sobreviniente que partiría no de la vulneración alguna a garantías ni de la ilegalidad de lo actuado, sino de la libre voluntad del señor Aguilar Villa, que ejerció su derecho de escoger el procedimiento de la Ley 906 de 2004 al renunciar a su curul de senador".



En el fallo de tutela, la Corte Constitucional dice que sobre el cambio de sistema por renuncia al fuero hay grandes vacíos normativos, pero coincide con la tesis del máximo tribunal de la justicia ordinaria en la equivalencia de las dos figuras.



REDACCIÓN JUSTICIA