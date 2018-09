Las razones de Álvaro Uribe para pedir la nulidad de su proceso

El expresidente Álvaro Uribe presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el que intenta anular las investigaciones que se llevan en su contra en el alto tribunal por presunta manipulación de testigos, por los delitos de fraude procesal y soborno.

El argumento de su solicitud de nulidad ante la Sala Penal radica en que, a su juicio, la Sala de instrucción 2 de la Corte, que lleva la investigación en su caso, ya no es competente para tener el proceso pues la ley de segunda instancia, que entró en vigencia en enero, creó dos nuevas salas. Una de ellas se debe encargar de llevar los procesos contra los aforados en una primera instancia.



La Corte ha sostenido que las salas de instrucción que venían de tiempo atrás con los procesos contra los aforados deben seguir llevando las investigaciones ya que la nueva sala de de investigación en primera instancia no ha sido aún conformada. Esto, pese a que el Consejo Superior de la Judicatura le envió a la Corte hace meses la lista de candidatos para ocupar los seis cargos de magistrados de esa instancia.



Uribe también expuso en su solicitud de nulidad que los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro debían declararse impedidos ya que participaron en una primera fase de investigación en la que se le archivó un caso a Iván Cepeda y se compulsaron copias contra el expresidente para que sea investigado por la supuesta manipulación de testimonios, para que exparamilitares presuntamente se retractaran de información en la que lo han relacionado con las Auc.

El expresidente espera que este recurso se resuelva junto con una solicitud de nulidad que también presentó el senador Álvaro Hernán Prada, investigado también por la Corte en el mismo caso de Uribe.



Solo hasta que la Corte evacúe las solicitudes de nulidad presentada por los dos investigados, el alto tribunal fijará una fecha para que se haga la indagatoria contra los dos senadores del Centro Democrático.



En junio pasado, la defensa de Uribe ya había presentado un recurso de nulidad contra todas las investigaciones que se llevan en la Corte en su contra afirmando que la sala de instrucción ya no tiene competencia en virtud de la ley de doble instancia. Pero ese mismo día, el senador Uribe desautorizó a su abogado, y dijo que no estaba buscando dilaciones en sus investigaciones.



"He pedido al doctor Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores", aseguró Uribe en Twitter.



Y hace dos meses el exmandatario presentó una recusación contra los tres magistrados que lo investigan, pero ese recurso fue negado por el alto tribunal afirmando que su imparcialidad no está comprometida.



JUSTICIA