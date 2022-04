Esta semana, una jueza de Bogotá determinó que la Fiscalía no demostró su teoría para pedir la preclusión de una investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



Para la jueza, el caso no podía cerrarse porque había una hipótesis viable de la existencia del delito.



Pero su pronunciamiento no es el primero sobre este proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia, donde comenzó el expediente, había incluso impuesto una medida de aseguramiento a Uribe al considerar que podía intervenir en el proceso; mientras que la Fiscalía sostenía que no había evidencia de su participación en los delitos imputados. Esto es lo que se ha dicho.

La génesis del proceso en la Corte Suprema

Álvaro Uribe en la indagatoria con magistrado de la Corte Suprema Foto: Diego Menjura/Comunicaciones Corte Suprema de Justicia

La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe se había iniciado en la Corte Suprema de Justicia que en 2018, al cerrar una indagación, tras una denuncia de Uribe, en favor del senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, consideró que era el expresidente el que debía ser investigado por ese mismo delito.



Se investigaba entonces si Uribe había buscado presionar a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez ha negado rotundamente, para pedirles que cambiaran su testimonio y dijeran que Cepeda los había presionado.



En octubre de 2019 la Corte lo escuchó en indagatoria y ordenó su detención mediante medida de aseguramiento el 4 de agosto de 2020, porque habría intentado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve. Esto a través del representante del Centro Democrático Álvaro Prada, Carlos López, conocido como 'Caliche', y del abogado Diego Cadena.



También habría participado en las gestiones Enrique Pardo Hasche, excompañero de prisión de Monsalve.



El 4 de agosto del 2020 la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.



La Sala consideró que había "posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Álvaro Hernán Prada".

El paso a la Fiscalía y la petición de preclusión

Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal. Foto: Fiscalía

El 18 de agosto del 2020 el expresidente Uribe renunció a su curul en el Senado en medio del proceso que la Corte Suprema le seguía, por lo cual la investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación.



En la Fiscalía el caso quedó a cargo de Gabriel Jaimes, el fiscal coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.



En marzo de 2021, el ente acusador informó que pediría la preclusión de la investigación tras valorar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida en el proceso. Esto al considerar que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al expresidente no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe.



Durante la audiencia de preclusión, la Fiscalía concentró sus argumentos en seis hechos jurídicamente relevantes. Entre otras cosas, señaló que los dineros que se entregaron a algunos testigos salieron de la oficina del abogado Diego Cadena y que aunque es cuestionable ese tipo de hechos, no se podía afirmar que el exsenador Uribe hubiera determinado a sus abogados para incurrir en delitos o que hubiera definido la entrega de dineros a testigos.



Sobre Juan Guillermo Monsalve, el fiscal dijo que el declarante no ha cumplido con el régimen penitenciario y esto incluso ha llevado a investigaciones disciplinarias por parte del Inpec. Y que otro testigo, conocido como 'Caliche' da cuenta de que habría seguido delinquiendo desde su detención.



Igualmente señaló que Monsalve tiene en su contra dos condenas "por delitos comunes y graves" asociados a una banda criminal y no a hechos relacionados con grupos paramilitares.

Jueza consideró que la investigación debe seguir

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe en su audiencia de preclusión. Foto: Captura de video

Sin embargo, este miércoles, tras una extensa argumentación de más 12 horas, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz no acogió los argumentos de la Fiscalía.



Según Ortiz, el ente acusador no probó que no había delito, y cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más elementos en este caso.

"El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía", dijo la jueza.



Para la funcionaria, existía una hipótesis viable de que sí hubo soborno en actuación penal y fraude procesal. Incluso dijo que en uno de los hechos "el imputado sí participó en sentido amplío", por lo cual no es posible acceder a la preclusión.



La Fiscalía no apeló esa decisión y fuentes del ente acusador señalaron que la jueza expone unos puntos de la investigación que se deben profundizar y que en ese sentido se avanzarán en la investigación para resolver la dudas que la juez manifestó en su decisión.

