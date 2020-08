¿Uribe podría seguir siendo senador pese a su detención domiciliaria?

Hace una semana la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, documento en el que decidió continuar la investigación en su contra por los cargos de soborno a testigo y fraude procesal, y además ordenó su detención domiciliaria.

Al ordenarse su detención, expertos daban por hecho que Uribe tendría que ser suspendido de su cargo como senador, e incluso ya se había hablado de Nubia Stella Martínez, directora del partido Centro Democrático, como una posible opción para reemplazarlo en su curul.



Según los expertos, esa salida de Uribe se debía al artículo 359 de la ley 600 de 2000, que establece que "cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”.



Sin embargo, contrario a lo que se creía, la decisión de la Sala de Instrucción deja dudas sobre si Uribe no tiene que dejar su silla en el Senado.



En el voluminoso documento de más de 1.500 páginas la Corte establece que la detención preventiva de Uribe -argumentado por la Sala de Instrucción en que el senador podría obstruir la justicia- fue sustituida por la detención domiciliaria, "de manera que el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en el lugar que señale para dicho efecto".



Pero adicional a esto, la Corte Suprema hace una aclaración que es la que podría dar pie para que Uribe pueda continuar en su cargo como senador.

El alto tribunal asegura que esa detención domiciliaria se dará "sin que resulte

necesario solicitar de forma previa la suspensión en el ejercicio del cargo, por cuanto en el inciso final del artículo 359 de la Ley 600 de 2000, se prevé la posibilidad de prescindirse de esta formalidad, pues no se advierte entorpecimiento de la buena

marcha de la administración".



En efecto, el párrafo que cita la Corte hace parte del final del artículo 359 de esa ley. Y ese párrafo dice que "no es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la administración".

EL TIEMPO consultó con algunos magistrados de la Corte Suprema, y uno de ellos aseguró que, en un escenario normal, la función de Uribe como senador sí se vería perjudicada al estar detenido en casa por cárcel.



Sin embargo, como por cuenta de la pandemia el Congreso ha venido sesionando de forma virtual, aún no está claro si esa situación implique que él puede seguir teletrabajando, aún estando detenido.

Otro magistrado de la Corte Suprema le dijo a este diario que para él en cualquier caso de detención domiciliaria, aún cuando la Corte no se lo haya pedido directamente al Congreso, el legislativo sí debe proceder a la suspensión porque la detención no es compatible con el cargo. "¿Cómo se vería una persona detenida incitando una reforma a la justicia?", preguntó el magistrado.



Señaló que es una casualidad que el Congreso ahora sesione virtualmente, por la pandemia, pero si lo estuviera haciendo físicamente no cabría ni siquiera hacerse una pregunta como esta.



El director del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, señaló que "la legislación colombiana es clara en establecer que cuando se imponga una medida de aseguramiento, puede ser domiciliaria o intramural, contra un servidor público, debe procederse a la suspensión", dijo Bernate.



Lo que sucede, explicó, es que cuando se trata de un delito contra la administración pública, como que el funcionario -como un alcalde- no contestó una petición a tiempo o cometió un abuso de autoridad, en casos muy excepcionales un funcionario público detenido podría seguir despachando desde la casa. "Pero la regla es clara en señalar que ello solo aplica en beneficio de la correcta marcha de la administración pública. Así, el delito por el que está siendo investigado el senador Uribe no es un delito contra la administración pública, por eso no puede hablarse de la correcta marcha de la administración pública", dijo Bernate.



Para Bernate, lo que dice la Corte en su párrafo "no consulta el espíritu de este artículo (el 359) sino que se advierte una contradicción interna entre dejar preso a una persona -porque según la Corte puede afectar la administración de la justicia- pero dejarlo en su cargo, porque entonces no afecta la eficaz administración pública. No corresponde y además no es coherente", dijo.



En todo caso, en el fallo de la Corte Constitucional que tumbó una parte del decreto con el que presidencia había autorizado las sesiones virtuales -al considerar que no era el presidente el que debía establecer esas sesiones, sino que el mismo Congreso, cambiando su reglamento, podía hacerlo- el alto tribunal dejó claro que la presencialidad es la regla y, la virtualidad, la excepción.



En ese caso, la Corte dijo que las sesiones presenciales deben privilegiarse y que las virtuales deben reservarse para asuntos menores y de poca trascendencia legislativa.



También dijo que, cuanto antes, el Congreso debía volver progresivamente a una presencialidad total, situación que haría incompatible la detención de Uribe con el Senado.



