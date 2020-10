Preguntas y respuestas sobre lo que se decide hoy en el caso Uribe

Este sábado, tras varios meses detenido en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, se sabrá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede recuperar su libertad en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal que se lleva en su contra.



Estas son las preguntas y respuestas claves sobre lo que se decidirá esta sábado:



¿Qué es lo que la juez 30 de control de garantías debe definir hoy?



La juez tendrá que decidir si acepta la petición que le hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez de dejarlo en libertad. Él tiene casa por cárcel desde el pasado 3 de agosto, cuando la Corte Suprema definió su situación jurídica por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Como él renunció al Senado, su caso pasó a la Fiscalía.

¿Cuál fue el argumento de la defensa para pedir la libertad?



Asegura que Uribe debe quedar libre porque su caso ya no se lleva por el sistema de la Corte (inquisitivo), sino por el penal acusatorio. Como en este sistema no ha habido imputación, dice que no puede haber detención. Fiscalía y Procuraduría apoyaron la libertad, pero las víctimas (Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y Fernando Perdomo) se oponen.



¿Hay algún recurso contra lo que decida la juez?



Cualquiera que sea la decisión, hay un recurso de apelación que puede ser presentado tanto por la defensa de Uribe como por las demás partes. Ese recurso lo resolvería un juez penal del circuito. Entre tanto, si la decisión de la juez 30 es dejar libre al expresidente, la libertad se haría efectiva de inmediato. Podría ser revocada por el segundo juez.



¿Qué seguirá en este caso después de la decisión de hoy?



Aunque va a decidir sobre la libertad, para dar sus argumentos tendrá que evaluar el debate propuesto por las partes, que tendría implicaciones sobre la etapa en la que queda el caso. Así, debe valorar si se puede adecuar lo que hizo la Corte y si ya hubo imputación, o si se está en una fase de indagación en donde la Fiscalía debe seguir la práctica de pruebas y luego definir si le imputa cargos o cierra el proceso.

JUSTICIA

