Al estudiar una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza, creador de la serie web denominada 'Matarife', la Corte Constitucional ordenó a este último rectificar algunas de las informaciones que este emitió tanto en la serie como en redes sociales.



(Lea: Crisis carcelaria: Corte Constitucional regaña al Inpec y a Minjusticia)



No obstante, la Corte no accedió a la pretensión que tenía el expresidente, quien buscaba que se le ordenara a Mendoza a no difundir la serie, así como de retirar todos sus capítulos y mensajes en redes sociales alusivas a esta, al considerar que se trataría de una restricción desproporcionada a la libertad de expresión.



(Lea: Armando Benedetti: las pruebas que ordenó la Corte en caso Fonade)

Según dijo la Corte, el contenido de la serie “Matarife: un genocida innombrable” no se refiere exclusivamente a Uribe Vélez ya que también se relatan hechos que no están relacionados con las conductas públicas del expresidente y se publican críticas y denuncias en contra de otros funcionarios y figuras públicas que no fueron cuestionadas y que no fueron objeto de examen por la Corte Constitucional.



La Sala concluyó que sólo un grupo específico de las afirmaciones publicadas por Mendoza Leal en la serie, la cuenta de Twitter @ElQueLosDelata y la entrevista concedida a Hollman Morris en el “Tercer Canal” de YouTube no están amparadas por la libertad de información.



(Lea: Corte tumba elección de Nemesio Roys como gobernador de La Guajira)



Por esto, en esta controversia, la Corte optó porque Mendoza rectifique de manera pública, con el mismo despliegue que tuvieron las informaciones iniciales, señalando expresamente que "se incurrió en un error o en una falsedad”.

Lo que deberá rectificar

El fallo de tutela señala que Mendoza deberá rectificar de la citada serie las información según la cual, por un fallo de tutela, tanto él como toda Colombia "quedaron autorizados para tratar de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” al señor Uribe Vélez".



Igualmente, otra que decía que "Uribe Vélez estructuró”, “ideó”, “dirigió” y “está al frente” de un “aparato organizado de poder”, “empresa de la muerte” o “corporación criminal” que (ii) estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, “organizaciones paramilitares”, “narcotraficantes”, “bandas sicariales” y “grandes terratenientes colombianos” y (iii) a través de esta corporación criminal, el señor Uribe Vélez no sólo ha dictado “políticas homicidas” y “parámetros de comportamiento homicida”, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor mediato, tales como “narcotráfico”, “lavado de activos”, “testaferrato”, “masacres” y múltiples asesinatos".



(Lea: Piden a Fiscalía investigar posible suplantación de Daniel Quintero)



Además, Mendoza Leal deberá rectificar haber dicho que el expresidente es “el asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: iStock - Twitter:@· Sep 12 Replying to @Iva

Igualmente, Daniel Mendoza deberá rectificar un trino publicado el 28 de mayo de 2020 según el cual “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie”.



(Lea: Con tutela buscan que se permita asistencia de Maduro a posesión de Petro)



Y deberá rectificar unas afirmaciones hechas en una entrevista a Holman Morris en la que dice, entre otros que Álvaro Uribe estaba "a frente de ese aparato organizado de poder", entre otros.

Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte dijo que la rectificación del trino deberá hacerse en la cuenta @ElQueLosDelata y que la rectificación de las afirmaciones publicadas en la producción audiovisual deberá llevarse a cabo mediante un video que tendrá que difundirse en todas las cuentas oficiales de la serie en redes sociales.



Y la rectificación de las afirmaciones que fueron llevadas a cabo en la entrevista concedida a Hollman Morris, la cual deberá hacerse mediante la publicación de un video en la cuenta de Twitter @ElQueLosDelata.



(Lea: Corte llama a indagatoria al representante Wilmer Ramiro Carrillo)



"La Sala ordenará la Asociación Creative Bullets que facilite a Daniel Mendoza Leal, de manera oportuna y célere, el acceso a las plataformas de difusión de la serie y la cuenta de Twitter @ElQueLosDELATA para que este proceda a realizar la rectificación

ordenada", dice el fallo.



La Corte, además, ordenó a Mendoza Leal que, "en lo sucesivo, cumpla con las cargas de veracidad e imparcialidad previstas por el artículo 20 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional cuando ejerza la libertad de información y de prensa".



(Lea: Tribunal abre incidente de desacato por proceso de elección de Contralor)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia