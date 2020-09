Fiscalía tendrá que decidir sobre petición de libertad de Álvaro Uribe

Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió el lunes enviarle a la Fiscalía la investigación que llevaba contre el exsenador Álvaro Uribe Vélez, la defensa del expresidente presentó ayer al ente acusador una petición para que lo deje en libertad inmediata.

Así se lo dijo este martes a EL TIEMPO el abogado Jaime Granados, quien aseguró que el proceso ya no se puede llevar por la ley bajo la cual lo tenía la Corte Suprema, que es el viejo sistema o ley 600, procedimiento con el que el alto tribunal le imputó cargos a Uribe y ordenó su detención.



Ahora, dice la defensa, el caso debe regirse por el nuevo sistema con el que la Fiscalía General lleva los casos desde el 2005, es decir, la ley 906. A juicio de Granados, como bajo esta ley Uribe no ha sido imputado por el ente acusador ante un juez, debe quedar libre.

La solicitud de libertad de Uribe tendrá que ser resuelta por el fiscal delegado al que se le entregue el proceso. Si la solicitud es acogida, el expresidente –detenido desde el pasado tres de agosto en su finca El Ubérrimo, en Córdoba– podría recobrar la libertad en 36 horas.



En la decisión de la Corte, el alto tribunal ordenó remitir copias del proceso al Fiscal Francisco Barbosa para que “adopte las determinaciones que estime pertinentes” y señaló que como Uribe está detenido, quedará a disposición de las diligencias que “proseguirán a cargo del ente de persecución penal”.

Fuentes de la Fiscalía le dijeron ayer a EL TIEMPO que aún no han recibido el expediente y que solo se pronunciarán sobre el tema una vez les llegue.



Desde el mismo momento en que se anunció el traslado del caso, un grupo de alto nivel fue encargado de avanzar en el estudio de cuál será el camino a seguir sobre este proceso, y si se llevará por el sistema antiguo o por el nuevo sistema penal acusatorio, por lo que, en principio,

Los argumentos de la Corte

En una decisión unánime de 64 páginas, la Sala de Instrucción dejó claras las razones por las cuales decidió enviarle a la Fiscalía el proceso contra Uribe.



En la decisión, la Corte avaló los argumentos de la defensa del expresidente y la Procuraduría General, en el sentido en que, tras la renuncia de Uribe al Senado el pasado 18 de agosto, el alto tribunal perdió competencia para seguir investigándolo.



Lo primero que consideró la Corte es que los hechos que se le imputaron a Uribe como presunto determinador de fraude procesal y soborno a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés se dieron cuando él ostentaba la calidad de miembro del Congreso, por lo que en ese momento “la competencia de la Corte emergía como inobjetable”.



Pero tras su renuncia al Senado, para que la Corte pudiera seguir llevando el proceso debía tratarse de delitos propios del cargo de congresista y no de delitos comunes, que son los cometidos por cualquier ciudadano.



En ese escenario, dice la corporación, tal y como lo afirmó la defensa los delitos por los que se investiga a Uribe son comunes y no se dieron “por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”.

Como el fuero de un legislador puede extenderse aunque renuncie a su cargo , según la Corte no se puede permitir que el alto tribunal pierda competencia solo por voluntad del investigado que deja el Senado para que lo investigue y juzgue otra instancia distinta. Sin embargo, afirmó, “así como no le es dable al aforado sustraerse de la competencia de su juez natural, tampoco puede la judicatura a capricho imponer un determinado criterio”, pues debe basarse en la ley y la Constitución.



La Corte evaluó también los argumentos de Iván Cepeda –reconocido como víctima en el caso–, quien dijo que el alto tribunal debía mantener la competencia porque en el expediente se menciona a miembros de la UTL de Uribe, y porque los hechos, según él, se derivaron de un debate de control político que él le hizo.



Sobre el debate de control político, la Sala de Instrucción afirmó que realmente el momento histórico de este proceso es lo que sucedió en el 2018, luego de que la Corte archivó una denuncia que Uribe hizo contra Cepeda y ordenó investigar al expresidente. Esto, para la Corte, muestra que la supuesta motivación de Uribe estuvo “alejada de la calidad o condición de senador y de sus funciones, y más probable se dio en el contexto de la controversia jurídica”.



La Corte también afirma que aunque “por instrucción del senador”, en la búsqueda de testimonios “efectivamente intervinieron miembros de su UTL”, no es posible a partir de ello “edificar un sólido argumento” para decir que por esa intervención los hechos tuvieron relación con las funciones de Uribe como congresista, y así mantener la competencia de la Corte sobre el proceso.

REDACCIONES UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA



