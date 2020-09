A quien le corresponda caso Uribe lo asumirá con autonomía: Fiscalía

La Fiscalía General emitió un comunicado en el que afirma que acata la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de trasladarle el proceso que ese alto tribunal llevaba contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Según la Fiscalía, aún no ha recibido el expediente y en el momento en que le sea trasladado "la Fiscalía General de la Nación estará facultada para asignar el proceso".



El ente acusador aseguró que el fiscal a quien le corresponda el caso "asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias".



Esas decisiones, dijo la institución de persecución penal, se tomarán "con absoluta responsabilidad y rigor en estricto respeto por las garantías constitucionales que les asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados".

Esas decisiones, dijo la institución de persecución penal, se tomarán "con absoluta responsabilidad y rigor en estricto respeto por las garantías constitucionales que les asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados".

También aseguró que el procedimiento para trasladar el expediente desde la Corte hasta la Fiscalía "fue acordado en reunión cumplida por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa con los honorables magistrados de la Sala de Instrucción".



Esa reunión se dio este lunes en la tarde y duró unos 30 minutos, según le informaron fuentes cercanas al proceso a EL TIEMPO.



Así, la Fiscalía dice que el traslado de todo el proceso se "realizará en los próximos días".



Finalmente, la Fiscalía instó a la sociedad y a los diferentes actores públicos "a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad y csda uno de los funcionarios como parte de la Rama Judicial".



El ente acusador no se pronunció sobre la solicitud de libertad que le presentó la defensa de Álvaro Uribe, quien aseguró que el proceso ya no se debería seguir llevando por la ley 600, con la que estaba en la Corte, sino por la ley 906, que es el nueva sistema acusatorio con el que la Fiscalía trabaja para hechos posteriores al 2005.



Según la defensa de Uribe, como en el sistema penal acusatorio el exsenador no ha sido imputado ni se ha pedido una medida de aseguramiento ante un juez, debe quedar libre.



Así, en los próximos días la Fiscalía debería pronunciarse sobre cuál va a ser el sistema por el que va a investigar a Uribe y si puede quedar en libertad, como lo pidieron sus abogados.



La Corte Suprema decidió el lunes enviarle el caso a la Fiscalía General al considerar que, luego de que Uribe renunció al Senado, el alto tribunal perdió competencia para seguir investigándolo por los dos delitos en los que es señalado por la Corte como presunto determinador.



Luego de conocerse la decisión de la Corte, el senador Iván Cepeda, quien en este caso es considerado como víctima, aseguró que recusaría al Fiscal General Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera considerando que no ofrecen garantías de imparcialidad.



JUSTICIA