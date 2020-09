¿Contrato con Santos debió haber impedido a magistrado del caso Uribe?

Luego de conocerse que el magistrado de la Sala de Instrucción César Agusto Reyes Medina tuvo en julio del 2016 un contrato con el gobierno de Juan Manuel Santos, el uribismo cuestionó al magistrado que hasta este lunes fue el investigador en el proceso que seguía el alto tribunal contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



Ese caso, por decisión de la misma Sala de Instrucción - con ponencia del mismo magistrado Reyes Medina- salió de la órbita de la Corte Suprema este lunes cuando el alto tribunal estableció que, tras la renuncia de Uribe al Senado, perdió la competencia para seguir investigándolo por esos hechos y, por lo tanto, le pasó el expediente a la Fiscalía General.



Así, aunque Reyes ya no tendrá esa investigación contra Uribe, para los seguidores del expresidente y exsenador del Centro Democrático él supuestamente debió haberse declarado impedido en el tiempo que tuvo el caso, alegando que Juan Manuel Santos es uno de los principales opositores políticos de Uribe.



El contrato por 570 millones de pesos fue firmado el 14 de julio del 2016, antes de que Reyes llegara al alto tribunal, pues él ingresó a mediados del 2018. Ese contrato se firmó a través de una firma de la cual Reyes era representante legal, denominada Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda, contratada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Gobierno para hacer una investigación sobre los exguerrilleros de las Farc detenidos.



EL TIEMPO consultó con varios analistas sobre si en este caso cabía o no un impedimento.



El profesor de derecho penal de la Universidad Externado, Camilo Burbano, señaló que en este caso no cabe ninguna causal de impedimento o recusación al magistrado Reyes.



"Tener un contrato con un Gobierno anterior no puede configurarse en ninguna de las causales de impedimento", dijo Burbano, señalando que debe recordarse que las causales para apartar a un investigador o juzgador son fijadas por la ley.

Como Burbano, el abogado penalista Andrés Felipe Hernández considera que aquí no cabía ningún argumento jurídico para apartar al magistrado Reyes.



Hernández recordó que en el mundo judicial, es muy importante que quien juzga entregue plenas garantías de que sus decisiones serán apegadas a la Constitución y a la ley, y que no tenga "inclinaciones malintencionadas para favorecer a alguno de los interviniente a o sujetos procesales".

En este sentido, dice, es que se habla de la imparcialidad objetiva para la que es necesario que el juez no tenga en el proceso un interés.



Sin embargo, dijo Hernández, un juez no puede declararse impedido por un "motivo abstracto o subjetivo" ya que las causales de impedimento están fijadas en las leyes.



En la investigación que se seguía en la Corte contra Uribe, que se llevaba por la ley 600, es el artículo 99 de esa norma el que fija en qué casos proceden los impedimentos, que son taxativos, lo que quiere decir que para alegar que alguien está impedido se debe encasillar la recusación en una de esas razones.



"Si las revisamos cuidadosamente, concluiremos que en ninguna de ella se adecúa el hecho de haber sido contratista del gobierno anterior, entre otras cosas, porque ello tampoco implica necesariamente ser militante político de dichas ideas", afirmó Hernández.

El abogado agregó que si en gracia de discusión se advirtiera la posibilidad de que un contrato implique declararse impedido, en el caso de Uribe "ningún sujeto procesal trabajó con el gobierno anterior, lo que impide aún más que jurídicamente se establezca un vínculo que permitiera considerar parcializados los pronunciamientos del magistrado instructor".



El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, señaló que en primer lugar en este caso ya no hay lugar a hablar de impedimentos o recusaciones porque Reyes ya no tiene esta investigación a su cargo, pues pasó a la Fiscalía.



Por lo tanto, dice, puede ser un debate desde lo ético o lo político, pero jurídicamente ya no tiene ninguna consecuencia sobre el caso.



Sin embargo, Bernate agregó que es importante manifestar que fue esta misma Sala de Instrucción la que "en una interpretación amplia de los impedimentos y recusaciones implantó un criterio que en Colombia no existía, que es el de la apariencia de imparcialidad", por lo que en ese contexto Bernate considera que "resultan un poco desafortunados que estos hechos no se hayan puesto en el conocimiento al momento de la elección" del magistrado para llevar el caso, porque precisamente da pie a que se hagan este tipo de cuestionamiento.

Así, concluye Bernate, si bien desde lo jurídico este ya es un debate irrelevante, "sí resulta una coincidencia muy desafortunada que esto suceda en esta misma Sala en donde se creó la tesis de la apariencia de neutralidad".



Bernate se refiere al caso de la magistrada Cristina Lombana, quien tuvo el proceso de Uribe después de que se creó la Sala de Instrucción por la ley de doble instancia, cuando el proceso pasó de las manos del entonces magistrado José Luis Barceló a las suyas.



Sin embargo, Lombana fue recusada por Iván Cepeda -considerado como víctima en este caso- porque ella hacía parte de las Fuerzas Militares y estando dentro de esas fuerzas, dijo Cepeda, ella "tuvo relación de dependencia y subordianción frente al entonces presidente Uribe". La segunda razón de Cepeda para recusarla fue que Lombana trabajó hace 20 años por un periodo de tres meses en la oficina de Jaime Granados, defensor de Uribe.

La Sala de Instrucción no aceptó el argumento de haber trabajado con Granados, pero finalmente sí la apartó del caso por que ella era integrante activa de la Fuerza Pública y al mismo tiempo funcionaria judicial, lo que a juicio de sus compañeros de sala "riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución". Por eso le quitó el caso y se le entregó al magistrado César Augusto Reyes Medina.

JUSTICIA

