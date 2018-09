Ahora Álvaro Uribe denunció a Petro en la Corte Suprema

Con una denuncia interpuesta por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en contra del también senador Gustavo Petro en la Corte Suprema de Justicia, comenzó un nuevo round de la pelea entre estos dos líderes políticos.

Esta vez Uribe, quien es representado por el abogado Abelardo de la Espriella, argumenta que Petro cometió los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas durante una entrevista el pasado 24 de agosto en La W, cuando afirmó que gracias a Uribe y al expresidente César Gaviria los trabajadores en Colombia fueron “llevados a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual”.

Diciendo y haciendo: radicada ante la Sala Penal de la @CorteSupremaJ denuncia contra el senador @petrogustavo, por los delitos de Fraude a Resolución Judicial, Calumnia Directa, e Injuria Indirecta Agravadas. (A.D.L.E) @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/nJD8UQrnfa — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 27 de septiembre de 2018

Ese día, Petro aseveró que en Colombia “no aumenta la productividad, porque no hay educación, no se entregan las tierras a los campesinos, porque las fortunas se están amasando de maneras improductivas, es decir, son rentas y no se les cobran impuestos. Y dos, porque las reformas laborales van en contra del trabajador”.

No obstante, culpó de esta situación a los expresidentes Uribe y César Gaviria: ¿Quiénes han hecho las reformas laborales en contra del trabajador en Colombia? Uribe y Gaviria, su nuevo mejor amigo, que era su viejo mejor amigo, César Gaviria, la ley 50 y la ley 100. Ellos dos se han encargado de que el trabajador y la trabajadora hayan sido llevados a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual”.



De igual manera, la defensa del expresidente presentó ante el juez que le ordenó a Petro rectificar que Urbe "promovió los grupos paramilitares" un desacato.

JUSTICIA