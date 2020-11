Corte señala 'intromisión' de Unión Interparlamentaria por caso Uribe

Luego de conocerse que la Unión Interparlamentaria se declaró competente para revisar la denuncia por cuatro supuestas irregularidades presentadas por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por el proceso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre una solicitud que le hizo ese organismo.

La Sala Penal está preparando una respuesta -que está en recolección de firmas de sus magistrados-, y en ella se refiere a una comunicación que les envió el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, en la que informa que el Comité de Derechos Humanos de esa organización abrió dos casos y decidió admitir para revisión las denuncias de supuestas violaciones a sus derechos, realizadas por Uribe, así como por el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.



(Lea también: Unión Interparlamentaria acepta caso por denuncia de exsenador Uribe).



La investigación penal contra Uribe estaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hasta que él renunció al Senado, y el proceso pasó a la Fiscalía General. La de Prada -investigado por los mismos hechos de Uribe- sigue en manos del alto tribunal.



Al aceptar estudiar el caso, la Unión Interparlamentaria le pidió a la Corte que exponga su posición sobre las acusaciones de Uribe y Prada y le hizo varios cuestionamientos.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció que la Corte no fijará una posición frente a esos requerimientos, afirmando que por parte de la Unión Interparlamentaria hay una intromisión sobre el poder judicial, pues no tiene competencia para hacer este tipo de consultas, y recordando que la Corte Suprema de Justicia es un organismo independiente.

(Lea además: ¿Qué viene en el caso contra Uribe tras quedar imputado por soborno?)



La Corte considera que la Unión Interparlamentaria es una ONG que representa a los poderes legislativos de los diferentes países y por ello su alcance se da en ese ámbito: el de la cooperación entre congresos y parlamentos, y en el diálogo político, no en el judicial, por lo cual no puede interferir en procesos penales ni ejercer presiones sobre funcionarios de la Rama Judicial.



Esto significa que para la Corte, la Unión Interparlamentaria no puede actuar como si se tratara de un tribunal internacional de derechos humanos con competencia para juzgar al Estado colombiano o a sus instituciones, ni exigir explicaciones de organismos como los judiciales. Así, en su comunicación, invita a ese organismo a respetar la independencia de los poderes judiciales.

(Le recomendamos: Sabían que estaban haciendo ofrecimientos y pagos a testigos: Fiscalía)

Por lo tanto, la Corte señalará en su comunicación que se abstiene de responder a los cuestionamientos de la ONG, por respeto al principio de separación de poderes públicos, y porque el alto tribunal tiene soberanía jurisdiccional, por lo cual dentro de sus competencias no está la de dar el tipo de respuestas y explicaciones exigidas por la Unión Interparlamentaria.



El alto tribunal le enviará una copia de esta respuesta, así como de la solicitud que le hizo el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET​

justicia@eltiempo.com