Corte da a Fiscalía copia, pero no entregará PC ni celular de Monsalve

A cinco días de que la Fiscalía resuelva el futuro de Álvaro Uribe Vélez, investigado por soborno a testigos y fraude procesal, el exmandatario dijo sobre el mediodía de este martes que según sus abogados, la Corte Suprema de Justicia no le había entregado a la Fiscalía un celular que se le había incautado a Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el expresidente.

Sin embargo, seis horas después, en un nuevo trino, Uribe aseguró que los investigadores le habían informado que el magistrado César Augusto Reyes Medina, quien llevaba su proceso cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia, ya había puesto a disposición de la Fiscalía el teléfono que el Inpec le decomisó a Monsalve. (Lea también: Fiscalía le dice a testigo en caso Uribe que su deber es declarar).

Expresan mis abogados que el Magistrado Reyes no ha entregado el celular decomisado al testigo Monsalve — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 2, 2021

Me informan investigadores que ya el Magistrado Reyes puso a disposición de Fiscalía el teléfono que el INPEC decomisó al testigo Monsalve — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 3, 2021

EL TIEMPO conoció que desde el pasado 25 de febrero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le respondió a la Fiscalía una solicitud que el ente acusador le había hecho para que le permitiera acceder al computador y el teléfono que le fueron incautados el año pasado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra preso en La Picota.



Según el expediente, Monsalve supuestamente había sido presionado por el abogado de Uribe, Diego Cadena, para que se retractara de los señalamientos en los que ha relacionado al exmandatario con la conformación del paramilitarismo en Antioquia, hechos de los que Uribe se ha declarado siempre inocente.



Como la Fiscalía General, en cabeza del fiscal delegado Gabriel Jaimes, debe definir si acusa o no a Uribe por estos hechos, el pasado 22 de febrero el ente acusador le envió un correo a la Corte en el que le indica que por orden de policía judicial se debía realizar una inspección con el fin de obtener unas pruebas y llevárselas al almacén de pruebas de la Fiscalía General.



Se trata de inspecciones judiciales al celular azul samsung A30, sin tarjeta sim card, y a un computador HP ProBook negro, todos ellos incautados a Monsalve en prisión cuando el caso estaba en manos de la Corte. Esos elementos fueron incautados el 4 de enero del año pasado, luego de que la defensa de Uribe le hizo una solicitud al alto tribunal para que hiciera un operativo de registro y control en la celda de Monsalve.



Tres días después, en un auto del 25 de febrero, el magistrado Reyes Medina le permitió a la Fiscalía realizar dicha inspección judicial al computador y al teléfono, con el fin de que practique las actividades técnicas y las pruebas que considere pertinentes en el proceso que adelanta contra el exsenador Uribe. Sin embargo, le dejó claro que aunque puede acceder cuando quiera a esas evidencias, no se las puede llevar.

La Corte le dijo a la Fiscalía que una vez esa corporación perdió competencia para seguir investigando a Uribe, luego de que él renunció al Senado y perdió el fuero, ese alto tribunal le envió una copia de la extracción de la información del computador y del celular al ente acusador, junto con todas las pruebas y archivos que había en el voluminoso expediente.



"Dentro del proceso (de Uribe) que adelanta el Fiscal coordinador delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes Durán, ya obra la evidencia que requiere, pues como ya quedó indicado a raíz de la ruptura de la unidad procesal generada en este asunto se remitió copia íntegra de la actuación al despacho del Fiscal General de la Nación", dijo la Corte Suprema.

Sin embargo, la Corte asegura que en este caso el alto tribunal sigue investigando por estos mismos hechos al representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Como la corporación sigue siendo la competente para investigar a Prada, le dijo al ente acusador que no puede hacer entrega definitiva del computador y del celular ya que son pruebas bajo cadena de custodia de la Corte Suprema de Justicia.



"Se contempla en la ley adjetiva el deber de aseguramiento de la prueba que le asiste al funcionario judicial, en orden de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos", le dijo la Corte a la Fiscalía.



En otras palabras, la Corte le dijo a la Fiscalía que puede ir cuando quiera a las oficinas de la Sala de Instrucción para acceder al computador y al celular, y que los tiene a su disposición cuando guste para extraer desde allí la información que necesite, pero no se los puede entregar porque son pruebas que hacen parte del proceso que la Corte lleva contra Prada, y que están bajo su custodia.



"Si por alguna circunstancia que no se aduce siquiera mínimamente en la solicitud, se considera que deben los investigadoras del CTI de la Fiscalía bajo órdenes del Fiscal coordinador repetir el procedimiento adelantado por la Corte, los elementos requeridos se pondrán a disposición de los investigadores comisionados, en las instalaciones de la Sala, para que realicen la inspección requerida e incluso comparezcan con los peritos expertos para la extracción de nuevo de la información", dijo la Corte.

Así, la Corte le dice al ente acusador que "en manera alguna" se los puede entregar para que sean sometidos bajo cadena de custodia de la Fiscalía en su Almacén General de Evidencias.



La corporación le dijo a la Fiscalía que si bien es cierto que debe recibir el apoyo y colaboración de las demás autoridades en sus investigaciones, "so pretexto del aseguramiento de los elementos materiales de prueba que dice requerir no puede incurrir en una suerte de incautación de los elementos legalmente incautados por otro funcionario judicial y que desde luego hacen parte del material probatorio y evidencia física de un proceso penal vigente".

La Corte asegura que es un deber del funcionario judicial que está a cargo de una investigación -en este caso del magistrado Reyes- proteger las pruebas que legalmente recaudó, "garantizando tanto su autenticidad como su incolumidad", con el fin de poder tomar las decisiones judiciales que correspondan.



Así, le dice a la Fiscalía que puede acceder al computador y teléfono, pero en los términos y condiciones que le manifestó.



