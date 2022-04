Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la decisión de tutela mediante la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno.



Así lo decidió el alto tribunal al negar un recurso de nulidad que había presentado la defensa del exmandatario, que señalaba que en el proceso de discusión de la citada tutela se presentaron violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial.

Como se recordará, el expresidente presentó una tutela en contra de la decisión que tomó el 6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno.



Luego de un reñido debate, en noviembre de 2021, la Corte negó la tutela asegurando que la indagatoria que rindió el expresidente cuando era senador ante la Corte Suprema tiene una equivalencia funcional con la imputación de cargos del sistema penal acusatorio.



En virtud de esa decisión, el proceso contra el expresidente siguió su curso. Entre tanto, la defensa presentó un recurso pidiendo anular el fallo de tutela, el SU-388 de 2021.



EL TIEMPO estableció que ese recurso fue negado por la Corte la semana pasada, en una decisión que aún no ha sido comunicada ni notificada oficialmente y que tuvo como ponente al magistrado Alejandro Linares.



Fuentes explicaron que decisión se tomó porque no se encontró que se le haya vulnerado derecho alguno al expresidente. Esta negativa se tomó con votación 9-0, con aclaración de voto de la magistrada Paola Meneses.



La decisión de negar el recurso de nulidad no analizó de nuevo la imputación del expresidente como personas procesada, dado que eso ya fue objeto de decisión de fondo en la sentencia del 2021.



Lo que se revisó en esta oportunidad fue si la Corte incurrió o no en una violación a los derechos del exmandatario, como alegaba el abogado Jaime Granados en un recurso de 79 páginas.



Y el alto tribunal aseguró que esto no pasó y que el proceso tuvo las garantías correspondientes, entre otros. Se espera que el próximo 27 de abril se defina si se precluye o no el caso contra el expresidente como lo solicitó la Fiscalía General.

