Caso Uribe quedó en manos del magistrado Gerson Chaverra

El pasado jueves la Corte Suprema de Justicia recibió de parte del juzgado 30 de control de garantías el proceso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, con el fin de que ese alto tribunal resuelve bajo qué ley se debería llevar ese caso (si ley 600 del 200 o ley 906 de 2004) y, por lo tanto, quién será el encargado para decidir sobre la solicitud de libertad de Uribe, si un juez o la Fiscalía.



Este caso es el de soborno a testigos y fraude procesal, que estaba primero en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero que luego el alto tribunal envió a la Fiscalía cuando Uribe renunció al Senado.

Tras llegar el proceso a la Corte, fue repartido por sorteo y le correspondió al despacho del magistrado Gerson Chaverra, quien deberá elaborar una ponencia para presentarla a todos los magistrados de la Sala Plena.



Esta semana la Corte Suprema no tiene Sala Plena pero, en todo caso, la fecha del estudio del conflicto de competencias dependerá de la valoración que haga el ponente.



Chaverra llegó a la Corte Suprema el 28 de febrero de este año, tras 25 años de carrera en la Rama Judicial. En esa época fue elegido por la Sala Plena junto con otros dos magistrados para conformar la Sala Penal.



El 31 de julio pasado, también por sorteo, al despacho de Chaverra también le correspondió ser el ponente y estudiar el recurso de impugnación que presentó el exministro Andrés Felipe Arias contra la condena de 14 años de prisión que la Sala de Casación Penal impuso en su contra en el 2014.



En el caso de Uribe, el magistrado tendrá que evaluar cuál es el sistema por el que Uribe debería ser juzgado, si la ley 600 o antiguo sistema, que era con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llevaba su proceso hasta que perdió competencia para seguir investigándolo. Si Chaverra determinar que esa es la ley bajo la cual Uribe debe ser investigado, y la Sala Plena está de acuerdo, la decisión sobre la libertad de Uribe la debe tomar la Fiscalía General.



Esta es la ley que para el abogado Reynaldo Villalba, quien representa a la parte civil de este caso, es decir, al senador Iván Cepeda, debería aplicarse en este proceso pues, a su juicio, si bien en el caso de Uribe la Corte perdió competencia y por eso le envió el expediente a la Fiscalía, eso no significa que se tenga que cambiar la ley con la que venía desde el alto tribunal.



La otra opción es que Chaverra y la Sala Plena decidan que la ley que debe regir el caso es la 906, o nuevo sistema penal acusatorio, lo que llevaría a cambiar todo el proceso en contra del expresidente, e implicaría un posible decaimiento de todas las decisiones que alcanzó a tomar la Sala de Instrucción en ese caso. Si el proceso se lleva por esa ley, quien toma una decisión sobre la libertad de Uribe es un juez de control de garantías.



Esta es la ley que, para la defensa de Uribe y para el fiscal Gabriel Jaimes -a quien se le encargó en la Fiscalía el proceso contra Uribe- debería aplicar en este caso. Según ellos, el paso del expediente de la Corte a la Fiscalía, y teniendo en cuenta que los hechos son del 2018 (es decir, después de que la ley 906 entró en vigencia), pues este es el sistema que debería regir.



La semana pasada la juez 30 de control de garantías determinó que ella sí era la competente para decidir sobre la libertad de Uribe porque, a su juicio, este proceso se debe llevar por la ley 906. Sin embargo, como el abogado de Iván Cepeda no está de acuerdo, por eso se planteó el conflicto de competencias para que lo resuelva la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.



Así las cosas, la ponencia que elabore Chaverra en este caso, y lo que defina la Sala Plena será decisivo para determinar qué sucede en este proceso contra Uribe,, quien está detenido en su finca El Ubérrimo desde el pasado 3 de agosto.

