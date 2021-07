Álvaro Prada: seis razones de la Corte para quedarse con el caso

El 22 de abril de 2021, un día después de renunciar a su curul en la Cámara de Representantes, Álvaro Hernán Prada, dirigente del Centro Democrático en el Huila, le envió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia un correo solicitando que el proceso penal que se le adelanta por presunto soborno en actuación penal pasara a la Fiscalía General.



Prada es investigado desde 2018 porque supuestamente buscó, a través de Carlos López, alias Caliche, que el testigo Juan Guillermo Monsalve se retractara de haber dicho a la justicia que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas, cosa que el exmandatario niega tajantemente.



‘Caliche’ le dijo a Monsalve que lo habían buscado “de parte del ex”, le mencionó a Prada y le dio su teléfono. No obstante, luego López se retractó y dijo que todos los abordajes a Monsalve fueron idea suya. Prada, por su parte, ha dicho a lo largo de este proceso que fue ‘Caliche’ quien lo buscó y que no cometió delito alguno.



En ese sentido, Prada aseguró a la Corte que la conducta por el cuál es procesado es un delito común, que no tiene relación alguna con su rol de congresista y que no estaba en cumplimiento de sus funciones cuando interactuó con López y que los hechos no tienen que ver con la expedición de leyes o con el control político.



Y enfatizó en el hecho de la Corte, cuando el expresidente Uribe –investigado por el mismo caso-renunció a su curul en el Congreso, remitió el caso a la Fiscalía General. EL TIEMPO conoció la decisión de 77 páginas de la Sala de Instrucción que rechazó tales argumentos, que fue suscrita por votación 4-3, con la participación de dos conjueces.



En primer lugar, la decisión califica de ‘paradoja’ que Prada pretendiera desprenderse del fuero que le otorga la condición de congresista en tanto que ese fuero es irrenunciable. De hecho, el fuero sigue cobijando a una persona aun cuando termine su periodo en el Congreso si una investigación penal trata sobre hechos que tengan relación con ese rol.



La Sala dijo que si bien, el delito de soborno en actuación penal es de naturaleza común, en este caso la conducta examinada sí guarda relación con la actividad congresional de Prada. Y para ello señaló varias cosas. Primero, que las pruebas recopiladas indicarían, por el momento, que Prada habría sido buscado por el expresidente Uribe, en su condición de congresista y no como ciudadano común y corriente, para interlocutar con ‘Caliche’.



Y se asegura que, fue la condición de congresista de Prada, la que se usó para llegarle al testigo Monsalve. Así lo asume la Sala de Instrucción del testimonio del mismo Monsalve quien dijo a la Corte que su amigo López tuvo conversaciones con Prada, todo para la época en que también el abogado Diego Cadena estaba buscando la retractación, entre el 18 y el 22 de febrero de 20218.



Así, la Sala dice que por evidencia que recibió, diferente a la entregada en la denuncia, quedaría claro la intervención de Prada en este caso como contacto de Caliche, a quien describe todo el tiempo como un congresista cercano al expresidente. La investidura entonces de Prada, dice la decisión, no es un detalle menor dado que habría causado un efecto en el testigo Monsalve.



La decisión, además, afirma que Prada, supuestamente, habría aprovechado su condición y función congresual para presionar, dirigiéndose en las camionetas blindadas que le dio el Estado, al hotel en donde estaba ‘Caliche’ para “acosarlo”, para pedir la retractacuión al testigo. En ese sentido, dijo la Sala de Instrucción, Prada habría instrumentalizado su función para persuadir al testigo Monsalve.



Y, con ello, habría puesto en riesgo o amenazado el íntegro ejercicio de sus funciones. La Sala dice que, contrario al caso de Álvaro Uribe, en el presunto delito que se le endilga a Prada no influyó su esfera personal, íntima o privada, sino su rol de congresista. Incluso, dijo la Corte, la instrumentalización de su función habría sido de doble vía: tanto para mostrar ante el testigo una efectiva promesa como para fortalecer su posición política en el Centro Democrático.

Las diferencias con el caso Uribe

La Sala dijo que este caso es diferente al del expresidente, cuyo caso se remitió a la Fiscalía, porque allí se constató que la presunta comisión de los delitos que se le endilgaron a Uribe no guardan relación de conexidad con las funciones desempeñadas como senador.



Lo anterior porque cuando empezaron los hechos que dieron origen a esta investigación Uribe no era congresista ni necesitó de esa condición para tomar las acciones que la Corte le reprocha, sobornar testigos, y que el expresidente asegura no haber cometido.



Así, mientras los hechos endilgados a Uribe no se habrían cometido para fortalecer su liderazgo político, las de Prada sí habrían tenido propósitos de índole política tanta al interior de su partido como para “ascender” en sus aspiraciones de cara al electorado de su región.



En ese sentido, la Corte listó seis diferencias entre ambos casos. Por un lado, que los hechos por los cuáles es investigado Uribe vienen de años atrás cuando no era senador y en el caso Prada, cuando este era representante.



La Corte dice que, en el caso Uribe, hay un aspecto personal y familiar, mientras que en el de Prada hay un propósito político. En el caso Uribe, se habrían cometido delitos para conseguir un sustento probatorio para reversar una decisión que le afectaba, es decir, algo procesal; mientras que en el caso Prada, el marco en el que se habrían desarrollado los delitos sería político.



Así, por un lado, la condición predominante para la comisión del delito en el primer caso sería la condición de expresidente de la República y la de congresista en el caso de Prada. En el caso Uribe, dijo la Corte, no habría sido necesario hacer uso de sus funciones ni se apreció que los presuntos delitos estuvieran ligados a esas funciones, cosa contraria en el caso Prada.

Seis premisas para quedarse con el caso

Con esos argumentos, la Corte sentó seis premisas básicas para mantener la competencia del caso Prada.



-Que en el abordaje que se realizó al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda desde Neiva, habría tenido participación Álvaro Hernán Prada quien para la fecha ostentaba la condición de Representante a la Cámara por el partido Centro Democrático y por la circunscripción departamental de Huila.



-Que fue la condición de congresista miembro del partido Centro Democrático y “cercano” a Uribe como líder natural de esa colectividad, los factores que determinaron la búsqueda y la “elección” como delegado para interlocutar con Carlos Eduardo López.



-Que la función de representante a la Cámara habría configurado un factor determinante con el que se buscó potencializar la presunta presión al testigo Monsalve Pineda para conseguir la retractación, cosa que no sucedió finalmente.



-Que el propósito de esta presión iría más allá de poner su función congresual al logro de fines personales de Uribe Vélez, sino en búsqueda de un objetivo político para afianzar su posición de privilegio al interior del partido y robustecer su caudal electoral.



-Que por esta investigación, Prada hizo un discurso en el seno de la Cámara de Representantes cuando se desarrollaba un debate a la justicia, en el que habría develado la connotación política de su intervención en los hechos.



-En consecuencia, dijo la Corte, en este caso, Prada habría puesto en riesgo sus funciones o las habría desviado para conseguir objetivos personales.



Esta decisión fue apoyada por el magistrado ponente del caso, César Reyes, y Marco Antonio Rueda Soto, junto a los dos conjueces Wilson Martínez Sánchez y Guillermo Ospina.



Salvaron su voto los magistrados Misael Rodríguez, Francisco Farfán y Héctor Alarcón.

Los magistrados que salvaron voto

Los tres magistrados titulares que se apartaron de esta decisión emitieron un salvamento de voto conjunto, conocido por EL TIEMPO, en el que afirman que no hay en este caso un nexo directo entre el delito y la función congresual que le permitiera a la Corte preservar la competencia para continuar investigando al exrepresentante Prada Artunduaga.



En su criterio, en el abordaje que spuestamente habría hecho Prada a Monsalve a tarvés de 'Caliche', no interfirió de ninguna manera las funciones de este como congresista. Máximo, dijeron, habría existido un abuso del cargo pero no de sus funciones.



En documento de 20 páginas, los juristas indicaron que en su criterio no hay ningún riesgo próximo ni claro respecto de la función, en particular a causa de las presuntas gestiones que Prada Artunduaga habría adelantado en orden a materializar el delito de soborno en la actuación penal.



Los magistrados indicaron que el solo hecho de ser una persona influyente en su región, no implica que automáticamente y per se, que cualquier gestión ilícita adelantada supuestamente por un congresista se encuentre vinculada con las funciones congresuales.



En su criterio, la decisión de la mayoría es errada, al considerar que la renuncia tenía como objetivo evadir a la Corte ya que esa decisión debió ser tomada como un acto autónomo de quien la presentó, en este caso Prada.



Los magistrados disidentes dijeron que si bien el fuero no es renunciable, puesto que se renuncia es a la curul, en este caso, al no existir relación del delito investigado con las funciones de congresista, el fuero se extingue y no podía la corte mantener la competencia.

