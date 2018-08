Corte vuelve a llamar a Prada a conciliación con Iván Cepeda

En una audiencia de conciliación que se debía realizar este martes ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de la denuncia que el senador Iván Cepeda hizo contra el representante Álvaro Hernán Prada por injuria y calumnia, el congresista del Centro Democrático no se presentó.

Cepeda lo denunció por una columna de opinión que Prada hizo en un diario del Huila, titulada 'El carrusel de testigos contra Uribe'. En esa columna, Prada dice que hay testimonios de la "manipulación por parte del congresista de las Farc, de los cuales uno ha sido desoído por la justicia sin ningún motivo".



También expresa que quieren "ocultar la verdad e impedir que las denuncias reales se lleven a cabo. ¿Acaso tienen algún negocio con la izquierda en el que se beneficien económicamente?", dice Prada refiriéndose a Cepeda.

Tuvo mucha solicitud para hacer las calumnias en mi contra (...). Ojalá que tenga la misma disposición para venir aquí a dar la cara en esta denuncia FACEBOOK

TWITTER

El senador Iván Cepeda aseguró que no entiende las razones por las que Prada no asistió a la audiencia de conciliación. "Tuvo mucha solicitud para hacer las calumnias en mi contra y participar en una serie de hechos que está investigando la Corte. Ojalá que tenga la misma disposición para venir aquí a dar la cara en esta denuncia que le hemos presentado por hechos que consideramos son muy graves".



El abogado Reynaldo Villalba dijo que Prada no se presentó pese a que fue notificado efectivamente. La cita quedó nuevamente agendada para el 11 de septiembre. Si Prada no se presenta, se seguiría el proceso penal por injuria y calumnia.



Álvaro Hernán Prada está siendo investigado en el caso de presunta manipulación de testigos por el que también se sigue un proceso penal contra el senador Álvaro Uribe. El congresista está citado a indagatoria en ese caso el 4 de septiembre.

JUSTICIA