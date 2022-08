El hoy canciller Álvaro Leyva acaba de perder un pleito judicial sobre su pensión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le dio la razón al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecón) y ordenó un reajuste a la pensión de Leyva.



(Lea también: Álvaro Leyva insiste en que bandas criminales tendrán que acogerse a la justicia).



La decisión, de la Sección Segunda, Subsección D, con ponencia del magistrado Israel Soler señala que Leyva no tenía derecho a acceder a una pensión por el régimen especial de los congresistas.

Al determinar que el canciller no tenía ese derecho, el Tribunal le ordenó a Fonprecón reajustar y pagar la pensión de jubilación con el equivalente al 75 por ciento del promedio de salarios devengados, correspondientes al tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.



El proceso comenzó por una demanda de Fonprecón que pedía la nulidad de la Resolución No. 0064 de 18 de febrero de 1997, a través de la cual este Fondo le reconoció la pensión de jubilación a Leyva, argumentando que dos libros publicados por el hoy canciller, y que presentó en su momento para cumplir los requisitos de la pensión del Congreso, no cumplen las condiciones para ser homologados como tiempos de servicio para efectos de la pensión.



(Puede leer: Diego Cadena: ¿por qué fue detenido en el aeropuerto cuando salía para México?).

Así, Fonprecón pidió que como Leyva no cumplía entonces el requisito de 20 años de servicios requerido para pensionarse, fuera excluido de la nómina de pensionados de la entidad.



El Fondo señaló que Leyva Durán fue congresista entre el 20 de julio de 1978 y el 19 de julio de 1990 y se le reconoció en 1997 una pensión de jubilación como excongresista de 2'716.179 pesos, para lo cual le validaron los libros 'Paz?Paz! Testimonios y Reflexiones' y 'La Guerra Vende Más' por dos años de servicios por cada uno de los textos.



En respuesta, Leyva se opuso y a través de su abogado dijo que no se cuestiona la idoneidad de las publicaciones, sino el beneficio pensional concedido en el año 1997, "con una demanda construida sobre aspectos formales y no de fondo respecto a las publicaciones".



(Le sugerimos leer: Estos son los otros alcaldes mencionados en el expediente contra Castaño).

Es absurdo exigir el requisito de registro cuando el incentivo se da como reconocimiento al escritor de un texto pedagógico que no genera dividendos comerciales: Leyva FACEBOOK

TWITTER

Añadió que sus libros sí cumplen con los requisitos de la Ley 50 de 1886 y del Decreto 753 de 1974, porque la norma exige que la producción del texto de enseñanza tenga la aprobación de dos profesores y dicha aprobación fue anexada a la solicitud de pensión.



"El fondo, 18 años después de reconocer la pensión, viene a decir que las constancias de aprobación de las obras no cumplen el tiempo en que debió realizarse el registro de la propiedad intelectual, supuestamente en el año 1994, condición ésta de límite de tiempo que no existía en el reglamento para las fechas de las publicaciones”, expuso.



Añadió que en la certificación de la Editorial La Oveja Negra, consta que las obras fueron publicadas en 1987 y 1989, es decir, antes de los Decretos 1359/93 y 1293/94, por lo cual para él “es absurdo exigir el requisito de registro cuando el incentivo se da como reconocimiento al escritor de un texto pedagógico que no genera dividendos comerciales”.

El análisis del Tribunal de Cundinamarca

Facebook Twitter Linkedin

Sede del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Foto: EL TIEMPO

La audiencia inicial en este proceso se hizo en agosto de 2017, y tras varios trámites, el 20 de mayo de 2022 se cerró el periodo probatorio y se dispuso que las partes presentaran alegatos de conclusión; ambas partes insistieron en su posición y la Procuraduría no se pronunció en el caso.



Tras estudiar los argumentos, así como otras pruebas en el caso, el tribunal determinó que los libros no cumplen con las exigencias de la normativa para homologarlos para tiempo de la pensión.



"Lo anterior, por cuanto de conformidad con las certificaciones expedidas por Liceo San José Oriental, los textos fueron utilizados como libros de consulta en esa institución y no como textos de enseñanza", señaló el tribunal.



La corporación refirió así mismo que el Colegio Departamental Nacionalizado Fidel León Triana Vergara- Cundinamarca también señaló que usó los textos como libros de consulta pero no "como un libro que hubiera servido de guía o de orientación en la enseñanza de la asignatura mencionada, sino que simplemente fue adoptado como libro de lectura para hacer ensayos, por lo cual no se cumple con el requisito relativo a que las obras deben tratarse de libros de enseñanza, lo cual no se trata de un formalismo, sino de una exigencia legal", se lee en el fallo.



La ley también establece que para validar un libro para la pensión el texto debe contar con la aprobación de dos directores o rectores, que en este caso tampoco se cumplió según el tribunal.



(Más notas: El escrito de acusación de la Fiscalía contra ruso capturado en Bogotá).

No podían tenerse en cuenta las obras publicadas por el demandante para acreditar el requisito de tiempo de servicios para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación: tribunal FACEBOOK

TWITTER

"Por lo expuesto, se concluye que en el presente asunto no podían tenerse en cuenta las obras publicadas por el demandante para acreditar el requisito de tiempo de servicios para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, sin embargo, el tiempo laborado en los sectores público y privado por el señor Álvaro Leyva Durán, sumaba 20 años, 7 meses y 11 días, es decir, que acumula más de 20 años de servicios, por lo cual, se advierte que cumple con este requisito (tiempo de servicios) para acceder a una pensión de jubilación por la vía ordinaria", dijo el tribunal.



Para la corporación tampoco era posible aplicarle el régimen especial de pensiones fijado para los miembros del congreso porque este sólo aplica para quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992 tuvieran la calidad de senador o representante a la cámara, y para esa época Leyva no lo era pues fue senador hasta el 19 de julio de 1990.



Además, en cuanto a la edad, el tribunal señaló que el hoy canciller cumplió los 60 años de edad el 29 de agosto de 2002, lo cual significa que tampoco adquirió el status de pensionado siendo congresista.



Por todo esto, la corporación dijo que se debía acceder parcialmente a la solicitud de nulidad de la resolución de su pensión por el régimen especial de los congresistas, y citó que con base en una sentencia de 2018 del Consejo de Estado, para liquidar la pensión en el régimen de transición a las personas que les faltaran menos de 10 años para adquirirla, esto se haría con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: