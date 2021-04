Álvaro Hernán Prada: lo que sigue en su caso por presunto soborno

La defensa del exrepresentante la Cámara del Centro Democrático por el Huila Álvaro Hernán Prada presentará oficialmente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que remita su caso por presunto soborno a testigos a la Fiscalía General.



El argumento consiste en que, tras su renuncia al congreso ayer, el alto tribunal ya no tiene competencia para continuar investigándolo por supuesto intento de soborno a testigos en el mismo proceso por el cual es procesado el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Fuentes cercanas a Prada explicaron a EL TIEMPO que, en su criterio, la Corte sí pierde competencia para investigarlo porque las actividades que le endilga el alto tribunal no tendrían relación con su actividad congresional. A esto se sumaría, como antecedente, la misma decisión de la Corte que envió el expediente de Uribe Vélez a la Fiscalía tras su renuncia al Congreso.



Esa decisión, del 31 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción dijo, en decisión unánime, que las conductas imputadas al expresidente por presuntamente intentar manipular testigos que lo han vinculado con grupos paramilitares, no tenían relación con el rol de congresista por tratarse de “delitos comunes”. El caso Uribe llegó a la Fiscalía el 3 de septiembre de 2020 y pidió la preclusión en favor del expresidente el 16 de marzo pasado.

El caso de Prada se encuentra en el despacho del magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción para calificar el sumario, es decir, si lo acusa o no por el delito de soborno en actuación penal, por el que quedó vinculado en agosto de 2020 en la decisión que ordenó la detención preventiva de Álvaro Uribe.



Ahora, ¿debe pasar el caso a la Fiscalía? El abogado penalista Francisco Bernate estima que sí: “La Corte no tiene opción diferente a aplicar lo mismo que ha aplicado en este mismo proceso ante esta misma situación, y es señalar que como el hecho no tiene relación con su función como congresista”.



No obstante, fuentes del caso estiman que si la Corte acepta esa postura y remite el expediente Prada, debería hacerlo en la misma decisión en la que anuncie si llama a juicio o no a Prada y no antes porque el caso ya está a despacho. Fuentes del alto tribunal, de otro lado, aseguraron a EL TIEMPO que si llega la petición, la misma debe resolverse y, en consecuencia, la Sala de Instrucción debatirá el asunto.

Prada dijo ayer en el Congreso al renunciar que no a cometido un acto ilegal alguno: “Nunca he cometido un acto ilegal, por el contrario, obré como deben hacerlo los ciudadanos de bien (…) Sin embargo, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema me negó practicar 15 pruebas solicitadas con las que se demuestra mi inocencia, la Fiscalía General solicitó la preclusión del caso contra el expresidente Uribe”.



El senador Iván Cepeda, víctima acreditada en este expediente, que Prada está intentando rehuir la competencia de la Corte Suprema: "Nosotros estamos listos a desarrollar todas las acciones jurídicas, a sustentar nuestro escrito sustentando por qué no debe perder la competencia la Corte Suprema y, de no ser aceptado, señalar la responsabilidad que tiene el señor Prada ante la Fiscalía y las instancias judiciales correspondientes.



Este caso remonta a febrero de 2’18 cuando Juan Guillermo Monsalve, testigo que ha vinculado a Álvaro Uribe de tener nexos con el Bloque Metro en Antioquia, recibió de un conocido suyo, Carlos López o ‘Caliche’, mensajes de WhatsApp pidiéndole una retractación.



López primero dijo que lo habían buscado de “parte del ex” e incluso le dio a Monsalve el teléfono de Prada y luego cambió su versión. El mismo Prada ha dicho a la justicia de forma reiterada que fue Caliche quien lo buscó mientras él hacia campaña en el Huila y que, antes de eso, no conocía a López.



