En entrevista con Blu Radio, Álvaro Córdoba, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que es inocente y rechazó que el Gobierno de Gustavo Petro haya autorizado su envío a ese país.



Según Córdoba, quien es hermano de Piedad Córdoba, “el presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica”.



“Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en estos casos la extradición de un connacional”, aseguró.



Córdoba agregó: “Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración, todas las observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el Presidente”.



En la entrevista, Córdoba dijo que nunca ha traficado armas ni drogas y que no ha pertenecido a ningún grupo insurgente.



“No hemos vivido del narcotráfico porque no somos narcotraficantes”, dijo al hacer un símil con el caso de Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay en cuya finca fue encontrado un laboratorio de droga.

“En Colombia la ley se aplica a su acomodo y la usan para, selectivamente, perseguir enemigos políticos”, dijo al tiempo que pidió al Presidente no dejar olvidados a la “gran cantidad de personas que están recluidas en el en La Picota, en los patios de extradición”.



“Estaban esperando que el Gobierno realmente en cabeza del doctor Gustavo Petro, como lo hizo en campaña, realmente pusiera en revisión los casos que hoy hay de extradición y que una gran mayoría son casos de entrampamiento”, dijo.



Córdoba puso una tutela para intentar frenar su extradición que fue negada en primera instancia. Este aseguró que espera que el caso llegue a la Corte Constitucional y que se resuelva a su favor.



“Tengo la esperanza que la Corte haga justicia porque el trámite de extradición en mi contra es un cúmulo de violaciones de las garantías judiciales. Espero que la justicia no me traslade hasta que se defina el último de mis recursos”, señaló.

Además, dijo que en su proceso hay una presión política que se deriva del hecho de ser hermano de Piedad Córdoba a quien calificó de ser una líder de la izquierda en América Latina.



“Qué podría esperar, si ni siquiera mi presidente, por quien trabajé, confié en sus propuestas, incluso propuestas con el tema de la extradición, ni siquiera él accedió a diferir mi extradición mientras se investigaba mi caso más a fondo”, dijo.



Al tiempo, Córdoba salió en defensa de su hermana y dijo que ella “ha sufrido la traición de sus supuestos compañeros de partido, del Pacto Histórico, quienes solo por intereses de poder olvidaron sus propias luchas, las de la izquierda”.



“Mi extradición es injusta, arbitraria y es politiquera. Tanto mi familia como yo, seguimos siendo víctimas de una abominable y violenta persecución política”, agregó.

