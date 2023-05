El pasado 3 de mayo salió de la Corte Suprema de Justicia, tras cumplir 70 años, que es la edad de retiro forzoso, el magistrado José Francisco Acuña. La lista para que la misma Corte elija su reemplazo está lista desde enero, pero el alto tribunal tiene que elegir primero otras dos vacantes que no ha podido definir: las de Patricia Salazar en la Sala Penal y la de Álvaro García en la Sala Civil que salieron hace más de un año.



En agosto saldrá, también por cumplir 70 años, el magistrado de la Sala Penal Fabio Ospitia Garzón, lo que implicará que la Corte, de 23 integrantes, se quedará con 18 si de aquí allá no hay acuerdos para suplir esas vacantes, teniendo como quorum para tomar decisiones la votación de 16 magistrados.

Esto es clave porque la Corte Suprema tiene antecedentes de demoras para elegir a sus propios integrantes y entre finales de este año y comienzos de 2024 deberá elegir el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General.



Aunque Barbosa sale en febrero de 2024, el proceso de elección podría empezar este mismo año, ya que la terna la debe construir Presidente Gustavo Petro. Fuentes de la Corte han explicado que es posible llegar a acuerdos próximamente y elegir.



​

En medio de estos cambios, la Corte Suprema hará este año el proceso de elección del próximo Auditor General al que ya se presentaron 76 personas, de los cuales los admitidos serán escuchados en julio por la Sala Plena.

Y en 2024 también salen de la Corte los magistrados Luis Antonio Hernández de la Sala Penal, Gerardo Botero Zuluaga y Fernando Castillo Cadena de la Sala Laboral y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Alonso Rico Puerta de la Sala Civil.



En medio de estos cambios, se espera que antes de estas salidas, este año, termine el proceso de elección del próximo Auditor General, en reemplazo de Alma Erazo, al que ya se presentaron 76 personas, de los cuales los admitidos serán escuchados en julio por la Sala Plena.

Petro podrá ternar para la Corte Constitucional

El presidente Petro también tendrá a finales de año la posibilidad de elaborar la terna de sus candidatos de preferencia para llegar a la Corte Constitucional, que se compone de magistrados que son ternados, de igual manera, por el Jefe de Estado, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.



La razón de ello es que en diciembre finaliza su periodo de ocho años el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien fue ternado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y elegido por el Senado.

Esa será la primera prueba de fuego del presidente Petro de imponer un candidato y de proponer una persona para llegar al tribunal que toma las decisiones más importantes del país y que está revisando ya las primeras reformas del Gobierno Petro que ya fueron aprobadas por el Congreso (paz total, reforma tributaria) y que probablemente estudiará las próximas que se tramiten, una vez sean demandadas, como la reforma a la salud o la laboral.



Lo que suceda es clave porque, además, Linares es liberal y Petro podrá proponer un reemplazo liberal o incluso más afín a su propia ideología para el cargo.

Lo mismo podrá hacer Petro, pero en 2025, cuando termine su periodo la magistrada Cristina Pardo, quien también fue ternada por Juan Manuel Santos, y que es conservadora.



En 2025 también sale el magistrado Antonio José Lizarazo, terna que tendrá que hacer el Consejo de Estado.



Ese año también saldrán los magistrados liberales José Fernando Reyes y Diana Fajardo, quienes fueron elegidos por el senado de terna que hizo la Corte Suprema de Justicia. Por eso, las mayorías que se consoliden en el Congreso en este cuatrenio serán esenciales a la hora de mantener las cargas en la Corte Constitucional.

El próximo Registrador y las vacantes que vienen en el Consejo de Estado

Todos estos cambios también son relevantes, además, porque a cargo de los presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y del Consejo de Estado está la elección del próximo Registrador o Registradora, pues Alexander Vega termina su periodo en diciembre de este año, y aunque todavía falta el sonajero de nombres que harán el proceso ya empezó.



Este es un proceso clave que incluye una prueba técnica y entrevistas, que en el caso de Vega fue cuestionado ampliamente y hasta sujeto de demandas ante el Consejo de Estado por el procedimiento.

En el Consejo de Estado, este año habrá una renovación importante, ya que en agosto salen los magistrados Roberto Augusto Serrato, Carmelo Perdomo, Guillermo Sánchez Luque y Carlos Enrique Moreno Rubio.



Además, en noviembre, terminan sus periodos la magistrada Martha Nubia Velásquez Rico, Rocío Araújo Oñate, Gabriel Valbuena Hernández y Benigno González López, para un total de ocho solo este año.



En este caso, como en la Suprema, la elección la hace el propio tribunal de un listado de aspirantes que elabora el Consejo Superior de la Judicatura.



Precisamente, la Corte Suprema, acaba de elegir a Jorge Enrique Vallejo como reemplazante de Max Alejandro Flórez para la Judicatura, que además de los listados de aspirantes, define temas relacionados con el presupuesto nacional.

