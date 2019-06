Acuerdo para elegir al nuevo Registrador Nacional

Con el acuerdo 002 del 2019, los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema consignaron la fórmula con la que se elegirá al nuevo registrador nacional que remplazará a Juan Carlos Galindo, cuyo periodo termina el 5 de diciembre del 2019.

Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, explicó que anteriormente para esta elección, que por ley hacen los presidentes de las tres altas cortes, se basaba en un acuerdo expedido en 20017 y que en estos 12 años ha habido cambios que ameritaban ajustar los requisitos para ocupar este cargo.



La convocatoria para iniciar el proceso de selección se abrirá el próximo 30 de junio. En los 30 días siguientes a esa fecha se cumplirá la convocatoria los aspirantes deben cumplir varios requisitos como ser abogados de profesión, no haber sido condenados a cárcel excepto por delitos políticos o culposos, haber ejercido por 15 años, no tener inhabilidades, no haber ejercido cargos directivos en partido políticos en el año anterior, y no estar en edad de retiro.



A partir de allí se surtirán las tres etapas del proceso: admisión, selección y clasificación.



Entre las novedades de este acuerdo está que la parte de selección tiene una etapa de conocimientos y una prueba de competencias. Ambas partes tienen un puntaje de 25 % c/u.



Al respecto, Lucy Jeannette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, explicó que "es necesario analizar los méritos de forma objetiva y seria, por eso es necesario mirar el conocimiento y las entrevistas".



El examen de conocimiento que deberán pasar los aspirante será elaborado por los propios presidentes de las altas cortes. Luego habrá entrevistas públicas a los que pasen la prueba, estas entrevistas también las harán los presidentes de las cortes.



"Todo para que el 6 de diciembre el país tenga como registrador a la persona más idónea que pueda cumplir con esta función que es tan importante", dijo Bermúdez.



JUSTICIA