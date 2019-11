Se acaba plazo para reformar sanciones a funcionarios electos

En los próximos días, en el país se revivirá el debate sobre las facultades que tiene la Procuraduría General para inhabilitar o destituir a gobernantes elegidos popularmente, discusión en la que serán protagonistas tanto el Consejo de Estado como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 15 de noviembre del 2017, la sala plena del Consejo de Estado tumbó la inhabilidad de 15 años que en 2013 le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por su esquema de basuras.



Petro argumentaba que se habían violado sus garantías, basándose en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establece que los derechos políticos de los ciudadanos elegidos popularmente solamente pueden limitarse en un proceso penal.

En su fallo, el Consejo de Estado no solo tumbó la sanción sino que exhortó al Gobierno, al Congreso y a la misma Procuraduría para que en un plazo no superior a dos años “implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la CADH en el orden interno”.



No obstante, hasta ahora los cambios normativos de los que habló el alto tribunal no han sucedido y EL TIEMPO conoció que ya están en camino desacatos contra esas autoridades por no cumplir el exhorto, pues los dos años de plazo se vencen este mes.



Aunque el Consejo de Estado prepara los desacatos, los emitirá después de que se conozca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda que interpuso Petro argumentando que la sanción de la Procuraduría había limitado sus derechos políticos.



Se espera que esa decisión de la Corte IDH se dé a conocer muy pronto. Si en su fallo ratifica que las sanciones que limiten derechos políticos de alguien elegido popularmente solo pueden tomarlas autoridades penales en una condena, Colombia se vería obligada a revisar las facultades de la Procuraduría.



De hecho, el fallo del Consejo de Estado del 2017 analizó casos decididos por la Corte IDH y dijo que “una autoridad administrativa no tiene competencia para restringir derechos políticos a los servidores públicos de elección popular”.

La discusión no es sencilla por dos razones: la primera, porque cuestiona las funciones que hoy son inherentes a la Procuraduría, que se encarga de prevenir, investigar y sancionar con la suspensión e inhabilidad a funcionarios, entre ellos a los elegidos por voto popular.



La segunda, porque la misma Corte Constitucional dijo en marzo en un fallo que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios electos con el voto. En ese fallo, la Corte dijo que “la CADH no prohíbe a los Estados que sus ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, siempre que dicha autoridad sea autónoma e independiente y asegure las garantías judiciales”.

