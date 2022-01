La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para el próximo viernes en horas de la mañana a versión libre a la excongresista Piedad Córdoba en el marco de una indagación que se adelanta por las supuestas relaciones que habría tenido con Álex Saab, el señalado testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



(Lea: Por qué Piedad Córdoba sigue en el dossier de la DEA sobre Álex Saab?)



La diligencia se llevará a cabo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana quien ordenó más pruebas en el marco de este nuevo proceso.



(Lea: Piedad Córdoba pide que Fiscalía la investigue para aclarar nexos con Saab)

Córdoba, quien se encuentra en Medellín, manifestó que aún no ha sido notificada de esta citación. No obstante, en días pasados la excongresista pidió a la justicia que la investigue luego de que se conociera la existencia de un dosier ecuatoriano, en el que el político Fernando Villavicencio consignó vuelos y suministro de tiquetes que ligan a la exsenadora con una empresa de Saab.



Córdoba, ahora candidata al Senado por el llamado Pacto Histórico, dijo que nunca ha negado haber conocido a Álex Saab "quién desarrollaba actividades comerciales que en ese momento no estaban cuestionadas".



(Le puede interesar: Carlos Enrique Moreno es el nuevo presidente del Consejo de Estado)



"Ante la inminencia de un giro social que implicará el comienzo de la transformación en Colombia, sectores de la ultraderecha de América Latina – que representan los privilegios del capital internacional- iniciaron una campaña de deslegitimación a la oposición, convertida en alternativa real de poder", diijo la exsenadora en un comunicado.



En el mismo, Córdoba dijo que acudirá a las instancias penales "con la finalidad de probar ante la justicia las diversas manipulaciones de la verdad en que incurren mis opositores políticos y otros instrumentos de deslegitimación de lideres de izquierda en Latinoamérica- como la realizada por el asambleísta del Ecuador, Fernando Villavicencio".



(Le puede interesar: Curules de paz: rechazan impedimento de Cabello y recusación a magistrados)



"He dado poder como mi abogado al expresidente de la Corte Constitucional y exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que instaure acciones judiciales en contra del Sr. Fernando Villavicencio. Solicitaré a la Fiscalía y a la Corte Suprema que se investigue mi conducta y allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones", agregó.



justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Venta de acciones del Estado en Isagén no violó derechos: Consejo de Estado



-Procuraduría pide a la Corte no legalizar el suicidio médicamente asistido



-'La legitimidad de la Corte se ha puesto en duda con mentiras’