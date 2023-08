La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención a Álvaro José Lyons, abogado del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, ya que las constantes incapacidades que ha presentado han impedido que avance el juicio que se adelanta contra este último por el denominado 'Cartel de la Hemofilia'.



Se trata de un proceso penal que avanza también en contra del también exgobernador de Córdoba Edwin Besaile y en el cual no ha sido posible terminar la fase de la acusación, por la ausencia del abogado de Lyons quien está preso en Estados Unidos, lo cual implica trámites que en sí mismos son dispendiosos y toman meses para poder concretar una fecha para seguir el proceso.

Esta vez, tras presentarse una nueva incapacidad médica del abogado del exgobernador Lyons, la Sala de Primera Instancia ordenó investigarla a fin de determinar si, en efecto, este estuvo enfermo o no de vómito y gastroenteritis como alegó.



En concreto, se solicitó a la médica que lo incapacitó que haga un informe a la Corte para que explique "pormenorizadamente acerca del diagnóstico otorgado, las razones científicas o médicas para el otorgamiento de la incapacidad". Y Medicina Legal deberá hacer una valoración al abogado Álvaro José Lyons Villalaba y analizar su historial clínico para que quede claro si estuvo enfermo o no y si lo que tenía ameritaba la incapacidad.



"Como puede apreciarse esta es la tercera oportunidad en que el abogado Álvaro José Lyons solicita aplazamiento de la audiencia de formulación de acusación aduciendo quebrantos de salud, lo cual implica alta preocupación para la Sala ante la coincidencia de las diversas patologías que se le presentan justo cuando se va a reanudar la audiencia de formulación de acusación", dijo la Corte.



Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Sala dijo que "si bien que en toda actuación debe reinar el principio de buena fe, no deja de generar extrañeza para la Sala las varias solicitudes de aplazamiento elevadas por el defensor Lyons Muskus y que pese a la facilidad que ofrece adelantar la audiencia de manera virtual la audiencia, le impida conectarse remotamente y ni siquiera designe un defensor suplente para sortear las eventualidades de su salud".



Las demoras de este caso

La primera vez que la defensa del exgobernador presentó una incapacidad fue el 27 de noviembre de 2020 por una supuesta bronquitis que le impedía estar en audiencia del 30 de noviembre.



El 2 de agosto de 2021 el abogado Álvaro Lyons comunicó que su defendido estaba preso en Estados Unidos sin precisar en donde ni por qué autoridad, por lo que tuvo que ordenarse a la Policía Judicial que aclarara la situación, lo que implicó hacer una carta rogatoria que debió traducirse al idioma inglés con el apoyo de traductor oficial designado y posesionado, para que la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia lograra obtener comunicación con las autoridades norteamericanas para la conexión virtual del exgobernador.



El 4 de noviembre de 2021 (cuatro días antes de la audiencia), el abogado dijo que no tenía claro si el exgobernador conocía del escrito de acusación por no tener contacto con él. La Corte negó el aplazamiento pero el 8 de noviembre, el exmandatario regional, condenado por el cartel de la toga, no se conectó.

Se fija una nueva fecha de audiencia para el 2 de noviembre de 2022, pero un día antes el abogado Álvaro José Lyons Villalba solicita nuevamente el aplazamiento de la audiencia por problemas de salud que le generaron incapacidad por cinco días desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre de ese año, derivado de un dolor producto de

hernia inguinal.



El 22 de febrero de 2023 se instala la audiencia de acusación pero Lyons solicita nulidad de todo lo actuado, lo cual obliga a suspender la audiencia que se reprogramó para este 8 de agosto. La sesión se tiene que aplazar por falta del abogado que presentó la nueva incapacidad.

Las implicaciones de la dilación de este caso

Por esa razón, al ordenar revisar las incapacidades, como un paso previo a determinar si se toma una medida de corrección o se compulsan copias para investigar al abogado disciplinariamente, la Corte Suprema de Justicia explicó las cuestiones que implica que Lyons esté preso en Estados Unidos para este juicio.



Lo anterior, ya que esto obliga a "realizar trámites dispendiosos como la elaboración de una carta rogatoria, la designación y posesión de un traductor oficial, la solicitud a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, la gestión de esta Cartera ante la autoridad judicial extranjera y la espera de respuesta y por ello se deben usar entre cuatro y cinco meses antes de la fecha de la audiencia".



Esto tiene implicaciones porque la agenda de la Sala viene de tiempo atrás con otros procesos y como no se conoce la hora en que es posible que Lyons se conecte, la Corte se ve obligada a agendar todo un día y aplazar otros casos, para garantizar que se haga una audiencia.

