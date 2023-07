El reconocido abogado Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) habló en entrevista con EL TIEMPO del choque de trenes entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría, el proyecto de armonización carcelaria y los alcances del fallo del Consejo de Estado que tumbó una millonaria multa impuesta por el Tribunal de Cundinamarca al consorcio Ruta del Sol II.



Herrera Mercado dijo que en los proyectos que el Gobierno llevará al Congreso debe pensar más en las víctimas que en los victimarios.

El Consejo de Estado tumbó este jueves una multa impuesta al Concesionario Ruta del Sol por el Tribunal de Cundinamarca, ¿cómo analiza esa decisión?

Es una sentencia muy interesante desde el punto de vista jurídico y que da cuenta de elementos fundamentales del ejercicio de la acción popular y de los denominados derechos colectivos. Hay que decir, además, que esta sentencia ha sido emitida por una de las máximas corporaciones judiciales de nuestro país: el Consejo de Estado, que es la corporación más antigua, con más de 200 años de historia y en particular su sección tercera, cuyos miembros cuentan con una muy importante trayectoria jurídica.



¿Cuál es el alcance precisamente sobre las acciones populares y las sanciones?

Uno de los aspectos más relevantes sobre la acción popular y la imposición de sanciones es el presupuesto fundamental, que es además un principio constitucional, de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho jurídico, lo que quiere decir que si existe una sanción impuesta por otro órgano, no podría por otra vía volverse a sancionar en materia patrimonial.



Es claro entonces que aquello que ya fue objeto de una determinación previa a ese respecto no puede volver a ser objeto de sanción. El Consejo de Estado revisa sobre ese particular la sentencia del honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca para generar un precedente muy importante en lo que hace referencia a la extensión de este tipo de acciones populares con relación al régimen sancionatorio o de sanciones.

Vista de una parte de la ruta del Sol. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo ve la posición del presidente Petro frente a la suspensión del alcalde de Riohacha?

Esa discusión jurídica era válida hace algunos años, pero en la medida en que las altas cortes han emitido pronunciamientos a ese respecto, han zanjado cualquier posible discusión sobre la materia.



¿A qué fallos se refiere?



Hay recientes fallos emitidos en los últimos meses de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han impuesto derroteros fundamentales para el ejercicio de las competencias de la Procuraduría General y en particular al unísono han señalado, en lo que hace de la suspensión temporal de los funcionarios públicos de elección popular, que la Procuraduría sí posee tales competencias, de manera tal que rebatir las mismas es entrar a desacatar la cosa juzgada que tienen esos pronunciamientos judiciales emitidos por dos de las más altas instancias judiciales de nuestro país.

Adicionalmente debe señalarse que ello no riñe con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que el pronunciamiento de la Corte IDH del que se hace alusión, para efectos de pretender socavar las funciones de la Procuraduría, no se pronunció nunca sobre las suspensiones provisionales, sino sobre las medidas sancionatorias definitivas como las destituciones.



¿Usted ve que está en riesgo la independencia judicial y la división de poderes?

Debe hacerse un llamado a la paz institucional y a que se acate la jurisprudencia de esas corporaciones que es definitiva, inapelable y que se aplica de manera general y obliga a todos los ciudadanos y a los funcionarios sin excepción alguna.



La Procuraduría y el Presidente dicen que están respetando el fallo de la Corte IDH, pero están en lados opuestos, ¿Hay vacíos en el tema?

Las sentencias no pueden morigerarse o menoscabarse a efectos de tener una interpretación jurídica debida de las facultades y funciones de la Procuraduría. El Presidente de la República cumple funciones fundamentales en nuestro Estado de Derecho, lo primero, el Presidente representa la unidad nacional y en ese sentido, concentra precisamente la noción fundamental de un Estado que debe acatar las funciones ejercidas por otros órganos del poder público y desde luego, también cumplir con los pronunciamientos judiciales que a ese respecto se expidan.



El Presidente de la República, en ocasión de la ley debe, buscar la colaboración armónica con los otros poderes públicos, lo que implica la colaboración coetánea y afinada con las otras ramas del poder público.

Gustavo Petro - Margarita Cabello Foto: Presidencia - César Melgarejo. EL TIEMPO.

Ante el incremento de la inseguridad que vive el país de nuevo se mira a la justicia y se escuchan advertencias de que la justicia deja libres a los delincuentes, ¿Qué responder?



Nosotros creemos en un derecho penal garantista, pero también creemos en que llegó la hora de pensar más en las víctimas que en los victimarios. Nuestro sistema jurídico penal no puede seguir siendo una sastrería para la impunidad, sino que requiere adoptar las medidas determinadas para que la víctima sea resarcida en sus derechos y para que los victimarios encuentren las penas pertinentes de acuerdo a su hechos ilícitos.



Una estrategia coherente de la política de seguridad ciudadana tiene que estar al pendiente de elementos tales como aumentar el pie de fuerza policial en la diferentes ciudades y utilizar herramientas tecnológicas, como el reloj de la criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia, herramienta que permite determinar no solamente los delitos de mayor impacto y cuáles se cometen más, sino los horarios en los cuales se cometen, para usar mayor inteligencia a la hora de perseguir eficientemente el delito.

¿Cómo ve el proyecto de humanización carcelaria que será radicado en el Congreso que para algunos sectores vuelve a apuntar a la salida de las personas de las prisiones?



Pensamos que el Ministerio de Justicia tiene dos elementos con los cuales coincidimos, desde luego tenemos que buscar mecanismos eficientes para evitar el hacinamiento carcelario y también tenemos que tener una política institucional que conlleve a la rehabilitación de las personas privadas de la libertad; pero eso no puede hacerse a costa de la seguridad ciudadana, sin privilegiar la postura privilegiada de las víctimas.



Las penas no pueden terminar siendo simplemente escenarios frecuentes de condonación de delitos, sino talanqueras efectivas en contra de la delincuencia.

