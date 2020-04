Alcaldes piden a la Corte que Gobierno no use sus fondos por pandemia

En medio de la revisión que la Corte Constitucional está haciendo de uno de los decretos más polémicos en la pandemia –el 444 del 2020, que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que toma prestados recursos de los municipios– al alto tribunal le han llegado más de 20 opiniones.

En este decreto se dispuso que algunas fuentes del FOME –cuyo dinero se usará para a tomar medidas sanitarias y económicas– serán el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).



Esos dos fondos son ahorros de los municipios y son manejados por alcaldías y gobernaciones. El primero tiene los ahorros de las regalías por la explotación de recursos no renovables en los territorios, mientras que el segundo tiene los dineros que los municipios deben guardar para hacerle frente a los pasivos pensionales a su cargo.



Del FAE el Ministerio de Hacienda espera obtener a título de préstamo unos 12,1 billlones de pesos, mientras que del Fonpet unos $ 3 billones.



La medida causó controversia entre varios alcaldes, empezando por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que el Gobierno nunca la consultó, y considera “abusivo” que se “autopreste estos recursos para dárselos a bancos y empresas”.



Lo mismo dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien manifestó que son las alcaldías las que están en la primera línea por el coronavirus, por lo que “no es momento para el centralismo”.

Y el alcalde de Villavicencio Felipe Harman, afirmó que las alcaldías necesitan recursos para atender la emergencia, pero con el decreto se permite que esos dineros locales “vayan a resolver la liquidez de los bancos”.



El alcalde de Cabrera (Santander), Rolando Rodríguez Mantilla, le dijo a la Corte que la crisis sanitaria que afronta el país debería llevar a “una mayor protección a la autonomía de las entidades territoriales, pues no es momento para fortalecer el centralismo financiero”. Así, le pidió a la Corte que si se van a liberar los recursos del Fonpet, estos deberían ser usados en todo caso por los mismos alcaldes.



Mónica Aldana Díaz, concejal de Villanueva (Casanare), asegura que se debe caer el decreto porque al quitarles a los municipios los recursos de los dos fondos, dejan a los entes territoriales sin el dinero suficiente para atender a su población.



Lo mismo dijo en su concepto la alcaldía de Envigado, que asegura que la libertad en la toma de decisiones que la Constitución les permite a los municipios se ve violada cuando el Gobierno quiso disponer “de manera inconsulta los recursos que le corresponden a los territorios”.



“Es a nosotros, como entidad territorial, a quienes nos corresponde decidir, previo los estudios correspondientes, si estamos o no en capacidad de prestarlos a la Nación y bajo qué condiciones”, dijo. Esto porque la norma establece que el Gobierno devolverá los recursos en las próximas 10 vigencias fiscales, pero crea reglas específicas sobre cómo va a reintegrarlos.

Y el representante a la Cámara Fabián Plata pidió tumbar el decreto, considerando que no está justificada la decisión de centralizar recursos territoriales. Lo mismo piensa el sindicato Sintracomuneros, que además critica que el decreto abra la posibilidad de darles liquidez a los bancos, así como a empresas privadas y mixtas, sin establecer máximos ni a qué tipo de firmas.



En la otra orilla, la Federación Colombiana de Municipios le dijo a la Corte que debía mantener el decreto y preservar el interés general porque, si bien estos son recursos de los entes territoriales, el Gobierno los tomará pero a título de préstamo.



Y el Banco de la República respondió a las preguntas de la Corte sobre por qué el decreto dice que con recursos del Fondo el Estado puede efectuar operaciones de liquidez al sector financiero.



Dice que “en un momento en el que la afectación de la economía es generalizada, garantizar la amplia liquidez es condición necesaria para el buen funcionamiento de los mercados de crédito y de los mercados financieros, lo cual a su vez es esencial para permitir a hogares y empresas atravesar el periodo de crisis”.

Por su parte, la Presidencia de la República le dijo a la Corte que tomar prestados los recursos del Fonpet no afecta a los pensionados porque será un préstamo, y además dice estos dineros de ese fondo no serán requeridos por los municipios sino hasta el 2040.



También dice que la actual coyuntura pone en riesgo la capacidad de las empresas para cumplir con sus pagos y obligaciones frente a sus trabajadores, proveedores y demás, y esa reducción de flujos de caja “puede afectar la liquidez del sistema financiero”, lo que hace que se le deba dar recursos para seguir ofreciendo créditos y servicios.



Dice también que es necesario dar dinero a las empresas privadas y mixtas para que no despidan a sus empleados pero, como los recursos son escasos, el decreto limitó este beneficio en empresas de “interés nacional”.

