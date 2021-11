Lista la terna para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado definió este miércoles en sesión virtual la terna de aspirantes a reemplazar al magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional.



(Le puede interesar: Lo que está en juego en la elección de nuevo magistrado de la Corte)



De 16 preseleccionados, el alto tribunal ternó a la abogada constitucionalista Natalia Ángel Cabo, al abogado y analista Héctor Riveros y al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso



(Le puede interesar: Los preseleccionados para reemplazar a Alberto Rojas en la Corte)

Natalia Ángel Cabo es profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora del área del Derecho Público y Constitucional.



Ángel, quien además de experiencia constitucional ha trabajado en temas de derechos de personas con discapacidad, así como derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya había sido ternada por el mismo Consejo de Estado en el proceso de selección del reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero y en el cual fue elegido el jurista Jorge Ibáñez.



(Le puede interesar: Los candidatos para reemplazar a Alberto Rojas en la Corte Constitucional)



Al ser ternada, Ángel Cabo agradeció la nominación. "Me siento orgullosa de que las tres veces que he postulado mi nombre he sido ternada. Ese no es un logro menor. Espero que el Congreso valore mi independencia y solidez como constitucionalista. Aquí vamos", dijo.

Gracias al @consejodeestado por incluirme en la terna para la Corte. Me siento orgullosa de que las tres veces que he postulado mi nombre he sido ternada. Ese no es un logro menor. Espero que el Congreso valore mi independencia y solidez como constitucionalista. Aquí vamos .. — Natalia Angel Cabo (@nangelcabo) November 3, 2021

Igualmente, fue ternado el abogado liberal de la Universidad Externado de Colombia Héctor Riveros Serrato, quien tiene una especialización en derecho público y es experto en temas de derecho constitucional.



Riveros es un reconocido analista político, actualmente en Blu Radio y La Silla Vacía. Fue magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Viceministro de Gobierno, Secretario de Gobierno de Bogotá, director del Instituto de Pensamiento Liberal, entre otros.

El Consejo de Estado igualmente ternó al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso, quien es de carrera.



Lasso cursa estudios de doctorado, tiene una maestría en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en España y tres especializaciones en derecho constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Además ha sido magistrado auxiliar del Consejo de Estado.



EL TIEMPO estableció que Motta fue uno de los candidatos que más votos obtuvo en las rondas de votación, que incluso llegó a tener 18 votos, en una reñida votación que se prolongó por varias horas en la Sala Plena del alto tribunal.



(Le puede interesar: Magistrado Alberto Rojas no tendrá que dejar su cargo en mayo)

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Impedir la reproducción de la canción 'Perra' sería censura: MinCultura



-Denuncian amenazas de muerte del exnarco 'Mono Abello' en Santa Marta



-Demanda abre debate sobre la forma como son investigados los congresistas