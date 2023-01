El Consejo de Estado negó la petición que realizó el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pidiendo que aclarara la sentencia que anuló, por vulneración de la ley de cuotas, su nombramiento en la junta directiva del Banco de la República.



Carrasquilla estaba en la junta como miembro de dedicación exclusiva, en reemplazo de Carolina Soto, y la ley de cuotas sostiene que la participación de las mujeres en los máximos niveles decisorios del Ejecutivo debe ser de mínimo el 30 por ciento.



El fallo del año pasado dice que esa norma solo aplica para los cinco integrantes de la junta directiva con dedicación exclusiva que son nombrados por el Presidente de la República, y no para los otros dos miembros de la junta, que son el ministro de Hacienda de turno y el gerente general del Banco, que es nombrado en conjunto por todos los anteriores.



Por eso, la defensa de Carrasquilla indicaba que la decisión generaba un escenario que fraccionaría la estructura de la junta directiva del Banco “como si se tratara de dos organismos distintos". Al estudiar la petición de aclaración, el alto tribunal recordó que la decisión que tomó es de única instancia, que no se puede apelar y que el recurso de aclaración no puede "convertirse en un mecanismo de reapertura de los debates" que ya fueron abordados.



"La Sala encuentra que la sentencia que se solicita aclarar fue diáfana al resolver los cargos de las demandas, así como los argumentos de la defensa, además, en ella se hicieron rigurosos análisis jurídicos que permitieron resolver el caso concreto, al cual se limitan los razonamientos allí expuestos", dice el documento de 8 páginas.



"No obstante, se advierte que la parte demandada, mediante el uso del mecanismo de aclaración, pretende expresar su inconformidad sobre algunos apartes de la decisión, respecto de los que se formulan hipótesis en forma de pregunta, con miras a revivir debates ya zanjados en el fallo", agrega la decisión.



