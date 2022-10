La Presidencia de la República le solicitó al Consejo de Estado que niegue las pretensiones de dos demandas que fueron presentadas en contra de la designación del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, en reemplazo de Carolina Soto.



Se trata de un nombramiento que se hizo en el Gobierno de Iván Duque. Las demandas alegan que el entonces presidente habría vulnerado la Ley de Cuotas con su designación y que este nombramiento habría violado el sistema de frenos y contrapesos.



El caso ya está en alegatos finales ante el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil quien recibió de la actual presidencia un escrito pidiendo desestimar la demanda bajo dos argumentos.



En primer lugar, la Presidencia dijo que por Constitución solo se le permite al Jefe de Estado de turno nombrar a dos integrantes de la Junta Directiva, por lo que la Ley de Cuotas no aplica a este organismo dada su diversa composición.



"La designación de los siete integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República depende no de una sola persona o entidad, sino que obedece a la voluntad del presidente de la República, y de la Junta Directiva del Banco de la República que elige al gerente general como miembro de la Junta Directiva. Se cumple lo previsto por la Corte en el sentido de que no es posible saber cuál es la autoridad que debe cumplir con la cuota. La Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) es inaplicable", indicó.

Según el documento allegado al proceso, para la Presidencia es claro que la Junta Directiva "debe estar revestida de los mayores blindajes jurídicos posibles en procura de su independencia, necesaria para la adecuada defensa de los intereses macroeconómicos de la Nación".



"Así lo quiso el Constituyente y lo han reafirmado las Cortes, al afirmar que las reglas ordinarias sobre inhabilidades e incompatibilidades, las disposiciones de retiro forzoso por edad y otras cuestiones semejantes, no le son aplicables a sus miembros, con el norte de su autonomía y su régimen legal propio, como fundamentos. Lo mismo debe ocurrir con las reglas de la Ley 581. Si bien es aplicable a la generalidad de los cargos de todas las ramas del poder público, no puede ser aplicable a la Junta Directiva del Banco de la República", agregó.

'La vacante debía llenarse': Gobierno

De otro lado, la Presidencia dijo que el hecho que el gobierno anteiro haya nombrado a más de dos integrantes de la Junta Directiva obedeció a las renuncias voluntarias de sus titulares, que generaron vacancias absolutas que deben ser resueltas. Y, por eso, indicó, no se habría vulnerado el sistema de pesos y contrapesos.



"Si se produce una vacancia absoluta por la renuncia aceptada de un miembro de la Junta, el deber del Primer Mandatario es nombrar oportunamente su reemplazo. No hay alternativa distinta. No cabe la posibilidad de designar un encargo, o un suplente temporal, o peor aún, de dejar vacante el cargo hasta que el siguiente titular de la Presidencia llegue a suplir esa vacancia", dice el documento de 19 páginas.



Según la Presidencia, "la estabilidad macroeconómica del país no puede depender de esa clase de circunstancias o de cálculos políticos como los que ofrece el demandante. Ante cada renuncia, el presidente debe cumplir lo que la Constitución y la ley le ordenan: nombrar su reemplazo".

De otro lado, la Presidencia dijo que Carrasquilla sí cumple con los requisitos para ocupar el cargo.



"Es una persona idónea para ocupar ese cargo, en el que deberá defender los intereses superiores de la Nación. Y el ritmo de la economía nacional no ha sufrido ninguna alteración ilegítima derivada de la forma en que está integrada la Junta Directiva del Banco Emisor", dice el documento.



"Los demás argumentos y opiniones que pueda tener el demandante sobre el demandado, los cuestionamientos sobre sus políticas, así como los vínculos familiares, sus afinidades partidistas o sus relaciones de amistad personal, son cuestiones enteramente subjetivas que no tienen fuerza alguna para estructurar un verdadero cargo de nulidad del acto demandado", indicó la Presidencia.

