Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, las defensas de los exgobernadores del Meta Darío Vásquez y Alan Jara, cuestionaron el escrito de acusación que la Fiscalía presentó en su contra por presuntas irregularidades en un contrato para la remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua, que es un área de protección ambiental de La Macarena.



Al estimar que la acusación es confusa e incompleta y no narra de manera adecuada los hechos jurídicamente relevantes, la defensa de Vásquez pidió la nulidad de todo lo que se actuado en el caso desde incluso la imputación de cargos.



Y la defensa de Jara pidió que la acusación sea rechazada.

En este caso, ambos exgobernadores son procesados por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.



Lo anterior, porque se habría permitido la citada remodelación sin permisos de ley ni licencia ambiental, incurriendo en un grave daño a los recursos naturales del parque, en el contrato citado que superó los 4.100 millones de pesos.



En el caso específico de Vásquez, la Fiscalía lo cuestiona por tramitar y celebrar el contrato 81 de 2011 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, ubicado en el sector de Las Brisas del Guayabero y que está en un área sensible ambientalmente y en cercanías de un cuerpo de agua.



En el caso de Alan Jara, la Fiscalía la reprocha actuaciones en la liquidación del contrato, al no verificar la existencia de licencia ambiental y permiso de aprovechamiento forestal. Las obras, dijo la Fiscalía nunca solucionaron las necesidades.



Ala Jara en juicio en la Corte Foto: EL TIEMPO

El abogado Mauricio Pava, quien representa al exgobernador Jara, dijo que la acusación no contiene de manera clara ni completa los hechos jurídicamente relevantes sobre el deber de protección y de vigilancia de una determinada fuente de riesgo, entre otros.



“La acusación formulada vulnera de manera trascendente el debido proceso que le asiste a Alan Jara e incluso perjudica gravemente su derecho a la defensa”, dijo en audiencia al pedir que se “inadmita” o “rechace” la acusación formulada.



“La Fiscalía no puede seguir midiendo su gestión por número de acusaciones, eso es falsa eficacia. No es serio porque hasta allí nada ha logrado en términos de no impunidad ya que traslada a los jueces la carga de absoluciones producto de acusaciones pobres e infundadas”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Pava.



Ahora, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre estas peticiones.

