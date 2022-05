Este martes a las 2:00 de la tarde se reanuda en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el juicio oral contra la excongresista Aida Merlano por la presunta comisión del delito de violación de topes de campañas electorales.



Se trata de un segundo proceso penal que está derivado con los mismos hechos de corrupción electoral por los que fue condenada a 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas de fuego, en relación con la existencia de un entramado criminal para la compra de votos.



Merlano responde en juicio por el delito de violación de topes electorales para la campaña de 2018. En el expediente existen registros de cheques, que se encuentran en los documentos incautados por las autoridades en un allanamiento, correspondientes a hechos registrados entre enero y abril de ese año.



Según la Corte, los “beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano, a la cual ingresaron esos dineros, que fueron en total de $ 2.426.615.000 de la cuenta de Julio Eduardo Gerlein y $ 1.887.536.000 de la de Mauricio Antonio Gerlein”.



“Julio Eduardo Gerlein Echeverría, por entonces pareja sentimental de Aida Merlano Rebolledo, le giró, en ese periodo, $ 4.314.181.000”, dice el documento de la Corte Suprema.

En este caso ya declaró ante la Corte Rafael Rocha, uno de los coordinadores de la campaña, señalando que se compraron votos a 90.000 pesos y se convocaban personas para "favorecer a las candidatas Lilibeth Llinás y Aida Merlano".



Rocha dijo que los recursos para financiar esta compra de votos venían de las arcas de "Serfinanza de la familia Char y de la familia Gerlein. Pero, le aclaro: yo vi a Alex Char el día de la coalición que se hizo, no estuvo en la reunión (...) pero a mi no me consta y a mi ninguno de los Char me entregó dinero".



"La persona que yo vi llevando dinero fue a Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin (Rafael) Martínez (gerente de campaña) y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano), quien era el tesorero de la campaña, y él se lo entregaba a los pagadores", dijo.

