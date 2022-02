El abogado Miguel Ángel del Río reveló un audio de una conversación entre su defendida, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, y el empresario barranquillero Julio Gerlein. En el audio, Gerlein le dice a Merlano: "Yo puse 12.000 millones de pesos para tu elección".



Merlano está condenada a 11 años de prisión por corrupción electoral, por participar en un entramado de compra de votos para las elecciones de 2018, por el cual está investigado ahora Gerlein. Merlano está prófuga de la justicia colombiana y se encuentra en Venezuela.



Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.

Y ahora es testigo en una indagación que se adelanta en contra del senador Arturo Char, en la cual salpicó al candidato presidencial Alejandro Char.



"La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un hijueputa peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tú elección", dijo.



Merlano, ante ello, dice: "Papi, deja la exageración, a quién se los diste, deja la locura. Tú estás echando un poco de mentiras".



Y Gerlein responde: "No, te lo juro que no".



Merlano responde: "Deja de estar hablando tanta mentira, se supone que Faisal (Cure) puso $ 6.000".



Y Gerlein responde: "$ 6.000 y yo puse $ 12.000 (...) Yo puse 12.000 millones de pesos, yo te puse toda la hijuemadre plata, 12.000 millones de pesos".



En la llamada, Merlano insiste: "No, pero si el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6.000, que lo iba a poner el papá, que lo iba a poner Faisal....".



Gerlein interrumpe y dice: "Enero 30 de 2018, los desembolsos, febrero 1 de 2018 y febrero 1 de 2018. $ 4.300 millones. Ombe' yo me gasté esa plata. Yo no digo mentiras, yo no digo mentiras, ¿oiste?".



Y Merlano le responde: "Bueno, quisiera saber en qué se gastó eso".



En una segunda parte de la conversación, Julio Gerlein asegura que prestó 1.500 millones de pesos, a través de Faisal Cure, a un hombre.

En una segunda parte de la conversación, Julio Gerlein asegura que prestó 1.500 millones de pesos, a través de Faisal Cure, a un hombre.



Luego Gerlein le cuenta a Merlano que desde Serfinanza le recomendaron que no hiciera más préstamos. Aida Merlano en la conversación asegura que se arrepiente de haberse lanzado (al Congreso) y ambos acuerdan que es mejor no hablar del asunto.



La revelación del audio se dio horas después de que el abogado Miguel Ángel del Río denunció por la presunta comisión de los delitos de fuga de presos, secuestro agravado, constreñimiento ilegal, tentativa de homicidio, fraude procesal, soborno en actuación penal y acceso carnal violento al candidato presidencial Alejandro Char y a Fuad Char.



El aspirante presidencial Alejandro Char ha negado financiación a Merlano y reconocido que tuvo una relación con ella.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Char para obtener una declaración sobre las acusaciones, pero no fue posible contactarlo



Julio Gerlein es el hermano del fallecido Roberto Gerlein, quien por más de 40 años fue senador del Partido Conservador y cuya curul 'heredó' Merlano en el 2018. En esa elección se comprobó que ella y otros políticos de la costa Atlántica manejaron dineros por fuera de los topes legales. Ese es el caso que llevó a la condena de Merlano en la Corte Suprema.



Julio Gerlein, poderoso empresario de la Costa, había financiado las campañas de Merlano a la Cámara por Atlántico y su decisión de apoyarla al Senado en el 2018, tras la renuncia de Roberto Gerlein a la política, marcó un rompimiento de relaciones entre los dos hermanos.

