La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la polémica declaración de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, condenada por corrupción electoral y hoy prófuga de la justicia, a la Fiscalía General y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se adelanten las investigaciones que se consideren pertinentes.

El auto de la Sala de Instrucción, al que tuvo acceso EL TIEMPO, en que se relacionan 19 nombres que fueron mencionados por la excongresista, generó polémica por los señalamientos al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, a Néstor Humberto Martínez, al candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a figuras importantes de los clanes Gerlein y Char, y más personajes importantísimos de la política colombiana.

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente y actual cabeza del partido Centro Democrático publicó un comunicado titulado 'Manipulación de la dictadura de Venezuela', en el cual se menciona que "Maduro agrega a la señora Merlano a la lista de personas, prófugos de la justicia, que han manipulado para que declaren en contra del ex Presidente

Álvaro Uribe Vélez".



Según el documento, de ese listado hacen parte Rafael García, el Mayor Juan Carlos Meneses y otros.



También establece tres puntos: primero, asegura que Uribe escasamente se cruzó saludos y pocas palabras con Merlano durante las sesiones del Congreso. Segundo, que las campañas políticas de la cabeza del uribismo han sido financiadas con

recursos transparentes. Tercero, que Álvaro Uribe seguirá opinando en contra del régimen de Venezuela.

Comunicado de Febrero de 2020, sobre Aida Merlano pic.twitter.com/K7WeeRB0Mp — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 12, 2022

Iván Zuluaga niega vínculos con Aida Merlano

Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del Centro Democrático a la Presidencia de la República, indicó en la noche de este viernes que denunciará por injuria y calumnia a la excongresista Aida Merlano.



“La convicta Aída Merlano habría dicho ante las autoridades judiciales que dineros de las casas Char y Gerlein entraron ilegalmente a mi campaña presidencial en 2014. Niego categóricamente que dineros de dicho origen hayan ingresado a mi campaña en 2014, que ha sido investigada de manera exhaustiva durante cerca de 8 años sin que se haya encontrado irregularidad alguna, porque no la hubo”, dice el comunicado.



Zuluaga puntualiza: “No conozco a la señora Merlano. Nunca crucé palabra con ella, ni en persona, ni telefónicamente”.



“Jamás he tenido relación política o personal con miembros de la casa Char o de la casa Gerlein. Ambas familias y sus agrupaciones políticas apoyaron abiertamente a Juan Manuel Santos en 2014, quien fue mi adversario. Ni el Centro Democrático ni yo hemos sido aliados de ninguna índole con alguna de esas agrupaciones”, agrega.



Zuluaga señala que los hechos por los que se investiga a Merlano están relacionados con su candidatura al Senado en 2018, año en el cual no fue candidato.

Noticia en desarrollo...

