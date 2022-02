En una diligencia virtual, de carácter reservado y por cerca de 12 horas, la excongresista Aida Merlano Rebolledo entregó este lunes su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Merlano, quien se encuentra desde enero de 2020 en Caracas, Venezuela, dio su testimonio en la investigación contra el senador Arturo Char, y el supuesto entramado de corrupción en los procesos electorales del Atlántico.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Excongresista Aida Merlano empieza a declarar ante la Corte)

Merlano pidió, en breve carta a la Corte el año pasado, ampliar su testimonio contra Char, “con la finalidad de colaborar eficazmente con la administración de justicia y aclarar los hechos del proceso que se sigue en contra del senador Arturo Char Chaljub por el delito de corrupción al sufragante y otros”.



De hecho, la Corte le habría indicado a Merlano que para tal fin debe aportar pruebas y no solo su testimonio verbal.



(Le sugerimos leer: Aida Merlano no asistirá al nuevo juicio que se adelanta en su contra)



La declaración de Merlano ante la Corte continuará mañana (miércoles), en horas de la tarde, confirmó a través de su cuenta en Twitter el abogado Miguel Ángel Del Río, quien representa a la excongresista en la Corte.



"Ayer estuvimos con Aida Merlano 12 horas en la Corte y no ha finalizado su intervención que continuará el día de mañana en horas de la tarde. Una mujer valiente que decidió enfrentar las mafias con su verdad. Todavía hay mucho por contar", publicó el penalista.

Ayer estuvimos con Aida Merlano 12 horas en la Corte y no ha finalizado su intervención que continuará el día de mañana en horas de la tarde. Una mujer valiente que decidió enfrentar las mafias con su verdad. Todavía hay mucho por contar. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 1, 2022

De hecho, el proceso contra el senador Char nace tras la captura de Aida en Caracas, quien tenía documentos de identificación falsos, y quien afirmó que el político la había ayudado en su fuga en Bogotá, en octubre de 2019.



La segunda investigación contra Char se desarrolla porque su nombre aparece en el expediente que llevó a la condena de Merlano por corrupción electoral a 11 años de prisión.



(Le sugerimos leer: Corte ratifica condena contra Aida Merlano pero baja su pena a 11 años)



La información proporcionada por Merlano podría ser usada para abrir nuevos capítulos judiciales que se sumarían a los ya existentes por irregularidades en las eleciones.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Condena a la Nación por caso de empresario secuestrado por policías en 2002



- Policía reportó avances en el 83 % de las masacres registradas en 2021



En Twitter: @JusticiaET