La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la polémica declaración de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, condenada por corrupción electoral y hoy prófuga de la justicia, a la Fiscalía General y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se adelanten las investigaciones que se consideren pertinentes.



EL TIEMPO conoció el auto de la Sala de Instrucción en que se relacionan 19 nombres que fueron mencionados por la excongresista. Entre ellos aparecen el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.

Después de casi dos años de silencio, y coincidiendo con la campaña a la Presidencia en el país, Merlano Rebolledo declaró en el marco de una indagación preliminar que se sigue contra el congresista Arturo Char y al congresista Laureano Acuña por presunta compra de votos, y salpicó al exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial Alejandro Char Chaljub, junto a otras 18 personas.



Arturo Char es investigado por presunta compra de votos en relación con los comicios que se llevaron a cabo el 11 de marzo de 2018, y en los cuales este resultó elegido senador de la República para el período constitucional 2018-2022. En esos mismos comicios Merlano saltó de la Cámara de Representantes al Senado.



También se investiga a Arturo Char por la versión de Merlano según la cual el expresidente del Congreso supuestamente habría participado en la escandalosa fuga de la exparlamentaria, que ocurrió el primero de octubre de 2019 cuando era atendida, bajo vigilancia del Inpec, en un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá.



La defensa de Merlano, quien busca un acuerdo con la justicia colombiana, filtró esta semana un audio en el que se escucha a la excongresista y al empresario Julio Gerlein, hermano del recientemente fallecido senador conservador Roberto Gerlein, hablar de 12.000 millones de pesos que supuestamente habrían ido para la campaña de Merlano del 2018.



Ahora, tanto la Comisión de Investigación como la Fiscalía tienen que decidir el paso a seguir con la versión de Merlano y evaluar su solidez a la luz de la existencia o no de otras pruebas sobre sus afirmaciones y de su condición de refugiada por el gobierno de Maduro, que ya en el pasado utilizó políticamente sus declaraciones.



EL TIEMPO revela los nombres de las personas mencionadas por Merlano.



Iván Duque y Néstor Humberto Martínez

Por tratarse de personas con fuero o que no están en su órbita de competencia, la Corte remite a las otras instancias la información para que procedan a evaluar si hay o no méritos para una investigación formal.



Hasta el momento, aparte de su versión, Merlano no ha entregado las supuestas pruebas que anunció desde Venezuela, donde está protegida por el régimen de Nicolás Maduro, sobre sus afirmaciones.



La Sala de Instrucción dijo que en su declaración Aida Merlano Rebolledo señaló que que captura y posterior condena habrían obedecido a un supuesto “complot” y/o “montaje judicial”, en el que habrían estado involucrados el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y elexfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira.



Por eso, el despachó ordenó "compulsar copias ante la Honorable Cámara de Representantes, Comisión de Investigación y Acusación, para que con apoyo en las atribuciones que le confiere el artículo 178, numeral 3º de la Carta Política, adelante las investigaciones que correspondan".

Uribe, Santos y Zuluaga

Igualmente, la remisión del testimonio de Merlano señala que en este fueron mencionados los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, así como Óscar Iván Zuluaga, pero en su condición de candidatos a la Presidencia de la República.



"Según Merlano Rebolledo habrían de igual manera recibido dineros “de la familia Gerlein y de los Char por debajo de la mesa”, para la financiación ilegal de sus campañas políticas", dice el auto.

Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras, dice el documento de la Corte Suprema conocido por EL TIEMPO, es señalado por "Merlano Rebolledo como una de las personas que organizó un supuesto “complot” y/o “montaje judicial” en su contra, a raíz del allanamiento realizado el 11 de marzo de 2018 a su sede política de la ciudad de Barranquilla, la que era conocida como 'Casa Blanca'".



Como se sabe, desde ese lugar se habrían materializado los delitos de corrupción electoral por los cuales Merlano Rebolledo resultó declarada penalmente responsable, y judicialmente condenada.



Arturo Char, Fuad Char, Julio Gerlein

Alejandro Char es candidato a la Presidencia de la República. Foto: Campaña Char Presidente

Como se sabe, Merlano Rebolledo salpicó al exalcalde de Barranquilla y precandidato presidencial Alejandro Char Chaljub.



Por ser entonces alcalde, cualquier investigación por este motivo en contra Char es competencia de la Fiscalía General de la Nación.



El documento de la Corte Suprema señala que Merlano también mencionó a Char Chaljub como una de las personas que organizó, financió y ejecutó el plan que condujo a su fuga el primero de octubre de 2019.



Además, con apoyo en algunos videos supuestamente captados por las cámaras de vigilancia de la sede política denominada 'Casa Blanca', Merlano Rebolledo aseveró que en la noche previa a las elecciones del 11 de marzo de 2018, Alejandro Char la habría ubicado en “el comando”, como también se le decía a la Casa Blanca, para materializar la entrega de una suma de 500 millones de pesos en efectivo.



Ese dinero, dijo Merlano, se entregó "para que los mismos fueran destinados a la financiación de la campaña de Aida al Senado, y concretamente a la compra de votos", dice el documento.



Merlano también dijo que cuando Alejandro Char Chaljub desempeñó el cargo de alcalde de la ciudad de Barranquilla durante en el período 2016-2019, obtuvo cuantiosas sumas de dinero como consecuencia de “coimas” exigidas a los contratistas que resultaron favorecidos con la adjudicación irregular de contratos para la construcción de obras públicas en el Distrito.



En concreto, según menciona la testigo, "aquellos contratos relacionados con 'Arroyos Barranquilla' y 'El Malecón', de los cuales Alejandro Char Chaljub, con quien mantuvo una relación sentimental, habría exigido entre el 10% y el 15% de su valor total".

De alguna manera lo que plantea Merlano es una especie de alianza entre el “Clan Char” y Julio Gerleín, para monopolizar el poder político en la ciudad de Barranquilla FACEBOOK

En el caso de Fuad Ricardo Char Abdala, padre de Arturo y Alejandro Char Chaljub, la Corte destaca que Aida Merlano como otra de las personas que habría organizado, financiado y ejecutado el plan que llevó su fuga.



En el caso de Julio Gerleín Echeverría, quien es mencionado en el documento de la Corte como "otro de los compañeros sentimentales de Aida Merlano Rebolledo", la compulsa se da porque este habría financiado la campaña al senado "con recursos que

provenían de 'coimas' obtenidas por “los Char” de la contratación corrupta de obras públicas en la ciudad de Barranquilla".



"De alguna manera lo que plantea Merlano es una especie de alianza entre el 'Clan Char' y Julio Gerleín Echeverría, para monopolizar el poder político en la ciudad de Barranquilla y varios departamentos de la Costa Atlántica, financiando su campaña con recursos adquiridos de la contratación irregular, y que serían destinados a maniobras de corrupción al electo", dijo la Corte.



También se compulsaron copias sobre Julio Eduardo Gerleín Villa, quien igualmente es señalado por Merlano como otra de las personas que habría participado en su fuga, "al punto que desde su teléfono celular, según Merlano, se habría realizado la video llamada con la que le presentaron el plan de fuga, como una especie de instructivo".

La compulsa de copias sobre Faisal Jacobo Cure Orfale se da porque Merlano lo señala como "uno de los principales beneficiarios de contratos de obra pública durante la administración de Alejandro Char en la Alcaldía de Barranquilla, los que según ella fueron direccionados por el 'Clan Char', a fin de lograr que este les entregara algunas 'coimas' que serían posteriormente destinadas a la compra de votos, entre otras, en su campaña".



Cure Orfale, según Merlano, habría entregado la suma aproximada de 6.000 millones de pesos para financiar su campaña al Senado de la República, y concretamente para la compra de votos, cerrando así el círculo de lo que ella revela como el supuesto modus operandi criminal.



Héctor Amarís Rodríguez fue señalado por Merlano Rebolledo como el “hombre del maletín”, quien sería el encargado de cobrar los sobornos o “coimas” que exigía Alejandro Char como contraprestación por adjudicar ilegalmente contratos durante el período donde fue alcalde de Barranquilla. Antes de él, según Merlano, el 'hombre del maletín' era Guillermo Polo Carbonell.



La otra mencionada es Lilibeth Llinás Delgado, a quien Merlano sindicó como supuesta protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char en las elecciones del 11 de marzo de 2018.



Según Merlano, Llinás Delgado estableció su sede política en un espacio de las instalaciones de “Casa Blanca”, y recibió igualmente algunos recursos para financiar su campaña a la Cámara, que tendrían "origen en las “coimas” que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico".

Los abogados que habrían intimidado a Merlano

Entre las personas mencionadas por el supuesto complot de menciona Merlano está las exfuncionarias de la Fiscalía General Gueryn Hernández Espitia y Elvia Isabel Otero Ojeda.



Y la Sala de Instrucción también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Disciplina sobre los abogados Raúl Cadena Lozano, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo.



Estas personas fueron señalados por Merlano "como los abogados presuntamente enviados tanto por la familia Char como por Julio Gerleín Echeverría a su lugar de reclusión, con el fin de transmitirle a ella ofertas de dinero y/o colaboración, a cambio de su silencio, y quienes supuestamente también la intimidaron o amenazaron, con el objeto de lograr que esta no incriminara a Arturo Char Chaljub en los hechos delictivos en que habrían incurrido".

