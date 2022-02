Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzó el nuevo juicio oral en contra de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, por hechos de corrupción electoral, esta vez, en específico por la presunta comisión del delito de violación de topes de campañas electorales.



Se trata de otro proceso derivado por los hechos de compra de votos sucedidos en 2018 que llevaron a la captura y condena de Merlano a 11 años de prisión, pero por un delito diferente.



En este expediente existen registros de cheques, que se encuentran en los documentos incautados por las autoridades en un allanamiento, correspondientes a hechos registrados entre enero y abril de ese año.



Según la Corte, los “beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano, a la cual ingresaron esos dineros, que fueron en total de $ 2.426.615.000 de la cuenta de Julio Eduardo Gerlein y $ 1.887.536.000 de la de Mauricio Antonio Gerlein”.



“Julio Eduardo Gerlein Echeverría, por entonces pareja sentimental de Aida Merlano Rebolledo, le giró, en ese periodo, $ 4.314.181.000”, dice el expediente.

Rafael Rocha declara en juicio a Aida Merlano Foto: EL TIEMPO

La persona que yo vi llevando dinero fue a Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin Martínez y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano) FACEBOOK

En la diligencia de este martes declaró Rafael Rocha, uno de los coordinadores de la campaña, quien explicó cómo se hizo el proceso de compra de votos para los comicios de 2018. Según relató, los votos se compraban a 90.000 pesos.



Según explicó el testigo, la campaña implicaba convocar gente, "hacer sancochos, bebida, comida, explicar la situación y ofrecer el recurso que se estaba otorgando para favorecer a las candidatas Lilibeth Llinás y Aida Merlano".



Rocha dijo que logró conseguir cerca de 4.000 o 5.000 votos, así en los registros de la organización criminal solo quedaron registrados 1.900 votos.



"Cuando se llega a zonas de escasos recursos te das cuenta de la realidad en la pobreza que viven las personas y era fácil que cualquier persona dijera 'yo vendo mi voto', era impresionante como la gente vende la conciencia. Así funciona el sistema política en la Costa Caribe, esa es la idiosincrasia desde que tengo uso de razón", agregó.



Según dijo en la diligencia, los recursos para financiar esta compra de votos venían de las arcas de "Serfinanza de la familia Char y de la familia Gerlein. Pero, le aclaro: yo vi a Alex Char el día de la coalición que se hizo, no estuvo en la reunión (...) pero a mi no me consta y a mi ninguno de los Char me entregó dinero".



"La persona que yo vi llevando dinero fue a Julio Gerlein y al chofer de él. Se lo entregaban a Edwin (Rafael) Martínez (gerente de campaña) y este se lo entregaba a José Manzaneda (padre de la hija de Merlano), quien era el tesorero de la campaña, y él se lo entregaba a los pagadores", dijo.



El declarante Rocha dijo que el dinero no lo manejaba Merlano ya que con ella él trataba de "detalles", ni tampoco las estadísticas ni la contabilidad.

Rocha dijo que recibió unos 140 millones de pesos para este procesos de compra de votos, en varias entregas, de parte de los pagadores.



Y explicó que Merlano le prometió, de palabra, 100 millones de pesos cuando terminara toda la campaña y se diera la elección, aproximadamente por siete meses, dinero que no recibió.



"Jamás pensé que iba a terminar en una conspiración, saber yo todavía quién es la persona que hizo todo este año porque es increíble que, al día de hoy, la única persona que la hayan cogido en flagrancia haya sido Merlano y no le haya pasado nada a (la candidata al Congreso) Lilibeth Llinás", dijo.



Rocha, quien pidió un principio de oportunidad a la Fiscalía, agregó: "La Fiscalía en la cual yo creí, no me siento 100 por ciento que sea una entidad honesta, sino una entidad corrupta". Según su relato, decidió acudir a la justicia cuando le solicitó 48 millones de pesos que tuvo que poner de su bolsillo, por lo cual recibió amenazas.



"Yo vi que no pasaba nada y vi que las cosas se estaban enredando, y que iban a llamar a los otros coordinadores (de campaña) y decidí solicitar el principio", dijo en la diligencia que rindió desde Estados Unidos.

El testigo dijo que el día de las elecciones puso esos 48 millones de pesos porque Julio Gerlein se había quedado sin dinero "y ella (Aida Merlano) se puso a llorar y estaba muy fuera de sus cabales porque había unos compromisos de terminar de pagar la votación y a los trabajadores".



Además, señaló que cada vez que se recibía dinero les hacían firmar unos documentos y apuntó que desconocía para entonces cuál era el monto máximo legal que se podía gastar en una campaña. Y señaló el monto usado para la campaña.



"Con los gastos, que no solo era la compra de votos, los gastos publicitarios y administrativos, etc, en esos siete u ocho meses de campaña siempre hablé de 20.000 millones de pesos a vuelo de pájaro. El día que el señor Gerlein, estábamos en una reunión, dijo que ya llevaba casi 12.500 millones de pesos y que todavía hacían falta 2.600 millones para terminar de pagar los votos y que en Serfinanza no se lo habían dado", dijo.



Rocha agregó que "había más de 150.000 personas que ya estaban tabuladas y si multiplica por 90.000 pesos que se estaba pagando el voto, estamos hablando de casi 14.000 millones de pesos.

Julio Gerlein. Foto: Cortesía Zonacero.com

"Yo solamente vi a Julio Gerlein y a un chofer que él tenía llevando cheques y dinero a Edwin Martínez (gerente de campaña). Eran bolsas con dinero. Lo metían en un baño que había en la oficina de Martínez", dijo Rocha al indicar que eso fue en diciembre de 2017 y los primeros meses de 2018.



Y afirmó que Merlano sí sabía de la compra de votos. "Ella misma lo está corroborando", dijo.



"El músculo financiero de Lilibeth (Llinás) era Cambio Radical, el del Merlano el partido Conservador. De constancia, porque lo vi, me consta que era Julio Gerlein", dijo al tiempo que aseveró que no le consta "nada" de presuntas implicaciones de Arturo Char directamente.



Pero sí mencionó a Serfinanza, el banco que tiene como accionista mayoritario a Supertiendas Olímpica, de propiedad de la familia Char. "Para mi Serfinanza y los Char para mi es como lo mismo", apuntó.



