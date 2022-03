La Corte Constitucional ya puso en conocimiento de las autoridades competentes una amenaza que llegó al alto tribunal en contra de los cinco magistrados que votaron en favor de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.



Se trata de los juristas Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Alberto Rojas y el conjuez Julio Andrés Ossa.



La amenaza asegura que la Corte ya se había pronunciado sobre el aborto en 2006 cuando despenalizó el aborto en tres causales, por lo que había cosa juzgada y no había lugar a un nuevo pronunciamiento.



El documento además señala que las encuestas evidencian que la mayoría de los colombianos no apoyan la decisión, hace referencias a la biblia y equipara a los magistrados con “Hitler, Stalin, Putin y Garavito”.



“Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia", señala la amenaza que declaró objetivo militar a los magistrados.

