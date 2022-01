El Consejo de Estado admitió para estudio la demanda que presentaron el gremio de aplicaciones e innovación 'Alianza In', que agrupa a varias plataformas de movilidad en contra de una circular que impone sanciones a quiénes hagan transporte ilegal.



Se trata de la circular No. 15 de 2020 de la Superintendencia de Transporte que ordena a las autoridades actualizar el "Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito".



El caso fue admitido por el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña de la Sección Primera del Consejo de Estado quien dio 30 días de plazo a las partes, incluida la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para pronunciarse y pedir pruebas si así lo desean.



Esta demanda fue presentada por la firma de abogados de Pablo Felipe Robledo, exsuperintedente de Industria y Comercio, contra la circular que incluye sanciones a las operaciones "de transporte público de manera informal o ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos tales como la habilitación, sin permisos de operación, sin vehículos homologados ni licencia de tránsito para transporte público, entre otros requisitos que puedan estar omitiéndose por prestadores informales o ilegales".



La demanda dice que esta circular "hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno Nacional, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”.



El recurso dice que la circular afecta el derecho a la libre locomoción, la seguridad del consumidor, la libre elección de los ciudadanos y que esta habría sido expedida para "satisfacer el interés particular de un gremio de presión (a pesar de que con ello se afecta el interés general)".



"La Superintendencia, amenaza a las autoridades municipales con investigarlas y sancionarlas si no inician acciones sancionatorias contra plataformas de movilidad, usuarios y conductores", dice la demanda.



