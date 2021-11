Magistrados se comprometen a evitar casos de acoso en Corte Constitucional

La Corte Constitucional lanzó este martes la 'Política de Equidad de Género y de Cero Tolerancia con la Violencia', un documento que fue elaborado por el Comité de Género del alto tribunal que conforman las cuatro magistradas de la Corte, en colaboración con la Usaid.



El documento contiene, entre otros, medidas de prevención y atención frente a posibles casos de acoso sexual, así como para garantizar que quienes denuncien, no sufran retaliación alguna.



En el lanzamiento de la política, las y los magistrados suscribieron nueve compromisos para evitar actos de acoso, así como comentarios y chistes sexistas, no usar su poder para obtener beneficios y que no haya discriminación directa o indirecta en relación con el sexo o el género.

Esta política es parte de un trabajo que viene adelantando la Corte desde 2018, que incluyó la realización y publicación en 2020 del informe 'Las capas del Techo de Cristal: equidad de género en la Corte Constitucional' que reveló la existencia de casos de acoso sexual, laboral y de discriminación en el alto tribunal.



Ese informe, elaborado con encuestas a los y las trabajadoras de la Corte señaló que, por ejemplo, un mujer reportó que le dijeron que podía tener mejores condiciones de trabajo si accedía a hacer algo de carácter sexual. Y diez personas (2 hombres y 8 mujeres) dijeron haber sido víctimas de tocamientos, caricias o roces que les han hecho sentir incómodos.



En la mayoría de los casos los tocamientos provenían de compañeros y en un 25 %, de superiores hombres. Igualmente, el informe reveló que 32 personas reportan haber escuchado comentarios sexistas o peyorativos. Y mencionó que cinco funcionarias dijeron haberse sentido presionadas para aceptar citas o encuentros por fuera de las relaciones laborales por parte de hombres con cargos más altos.



Además, doce personas (3 hombres y 9 mujeres) dicen haber recibido propuestas directas sobre tener relaciones sexuales en el marco de las relaciones laborales. La persona que los acosó fue, en primer lugar, un compañero, mientras que en segundo registraban a sus jefes hombres.



Los nueve compromisos

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional leyeron en el acto de presentación de la política, nueve compromisos.



1. "Mi labor profesional procurará contribuir a la equidad de género al propiciar un trato igualitario entre mujeres y hombres, en el que no haya discriminación directa o indirecta en razón del sexo o el género"



2. "Entendiendo como acoso sexual cualquier acción física o verbal que atente contra la dignidad de las personas y su integridad sexual, me comprometo a mantener un conducta adecuada conforme a la política de equidad de género de la Corte Constitucional y me abstendré de cualquier comportamiento que suponga, entre otros, demandas sexuales a cambio de favores, obtención de beneficios o un trato preferencial o amenazas de retaliación en casos de no acceder a ellas".



3. "Me comprometo a contribuir a la construcción de un ambiente libre de violencias, sin valerme de actitudes irrespetuosas en el trato con las personas, teniendo en consideración sus ideas y aportes sin distinción sexo, género y orientación sexual".



4. "Procuraré no reproducir desigualdades de género en el espacio cotidiano mediante el cuidado de mi lenguaje, evitando tratos diferenciales para hombres y mujeres, comentarios sexistas, chistes con contenido sexista y formas de cortesía indeseadas como piropos, besos, abrazos o caricias".

5. "Cuando deba tomar decisiones que resulten en beneficios u oportunidades para mis compañeros y compañeras de trabajo tendré en cuenta criterios de equidad de género y diversidad, reconociendo la importancia de derribar barreras que impiden la participación de hombres y mujeres en distintos espacios en igualdad de condiciones".



6. "Reconociendo que las relaciones de subordinación no se agotan con quien esté en una relación de dependencia directa o con el personal del área o dependencia y se extienden a cualquier área de la entidad respecto de la cual mis decisiones influyen o pueden influir en la calificación de su trabajo o en el otorgamiento de beneficios como ascensos, vacaciones, permisos, licencias, etc., me comprometo a no hacer uso de las relaciones de subordinación, ni abusaré de las funciones que me confiere mi cargo o mis funciones para obtener beneficios o favores".



7."En espacios de integración que estén por fuera del horario laboral y de las instalaciones de la Corte también guardaré una conducta responsable, respetuosa de la diversidad y de la equidad de género".



8. "Si llegase a tener conocimiento de situaciones de acoso sexual o de otro tipo de violencias o faltas que atenten al derecho a la igualdad y la no discriminación, informaré a la persona posiblemente afectada sobre las rutas existentes para la atención de este tipo de casos. Bajo ninguna circunstancia desalentaré la presentación de las quejas y evitaré hacer apreciaciones subjetivas sobre los posibles resultados del proceso".



9. "En caso de que cualquier persona interponga una queja en mi contra o en contra de algún compañero o compañera de trabajo por posibles hechos de acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia o faltas que atenten contra el derecho a la igualdad y la no discriminación, me comprometo a evitar cualquier tipo de represalia o retaliación contra persona que interponga una queja".



Medidas ante acoso sexual y laboral

La política presentada señala que la "en la Corte Constitucional no se tolera ningún tipo de conductas de acoso sexual en el contexto laboral", por lo que se promoverán estrategias de comunicación y difusión para que las personas que trabajan en

la entidad conozcan el tipo de comportamientos que constituyen acoso sexual, sus consecuencias legales y las rutas de denuncia.



La idea es que, tanto la víctima como la persona acusada de los hechos, conozcan sus derechos y sus deberes. Y que, en especial, en el caso de la víctima, se protegerá su identidad y que se excluirá cualquier elemento que busque controvertir su pasado sexual o su comportamiento social previo o posterior con la intención de cuestionar la credibilidad de la persona denunciante o inferir el consentimiento.



"En el caso de la persona presuntamente responsable, el respeto al principio de inocencia y las garantías de debido proceso en todas las jurisdicciones competentes de conocer los hechos. Asimismo, a nivel institucional, procurará la atención, tratamiento y rehabilitación psicológica y social que la víctima requiera, a través de la definición de roles, responsabilidades y rutas específicas, para acompañarla y apoyarla en la activación de las coberturas en salud y riesgos ocupacionales contempladas en el Plan de Beneficios –PBS– y los seguros de medicina pre-pagada y de las ARL, en relación con las vulneraciones que los hechos puedan ocasionar en su derecho a la integridad física y la salud mental", dice la política.



La Corte dijo que se informará a la víctima sobre la oferta institucional pública que cuenta con programas para la atención de víctimas de este tipo de conductas.



Y que "implementará medidas de prevención, enfocadas en el impulso de una estrategia de capacitación, como elemento indispensable para construir de manera consciente y reflexiva una cultura de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, en especial al acoso sexual".



El documento señala que la Corte garantizará que no haya medidas de retaliación y que, además se asegurará de manera real y efectiva la reserva y la confidencialidad de los datos y denuncias y que se tomarán "las acciones disciplinarias correspondientes frente al ejercicio de actos de retaliación respecto de las víctimas o testigos, a cargo del nominador, cuando la persona denunciada tenga un cargo subalterno".

Frente al acoso laboral

Sobre el acoso laboral, la política -que está considerada como un documento vivo sujeto a cambios, señala que el alto tribunal dispondrá mecanismos de fácil acceso, para informar a todas las personas que trabajan en la entidad sobre las rutas de denuncia en estos casos.



Por un lado, la competencia principal la tiene en la Corte el Comité de Convivencia Laboral para recibir las quejas relacionadas con este tipo de conductas y atenderlas, respetando la confidencialidad y protección a la víctima.



Por el otro, se informará sobre la viabilidad de la acción disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, según si la queja se presenta en contra de un empleado o empleada judicial o un magistrado o magistrada titular, así como de la acción de tutela, en tanto mecanismo para la garantía de derechos fundamentales.



"En caso de que la conducta de acoso sexual configure un delito de constreñimiento ilegal, informará a la víctima la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal", dice el documento.

Equidad de género en la Corte

Sobre la equidad de género, el documento plantea varios asuntos.



Por un lado, hacer "un proceso de reflexión sobre su rol en la promoción de la equidad" a fin de "derribar las barreras que, de facto, impiden un trato igualitario entre hombres y mujeres, propician el acoso sexual o laboral, y desestimulan el respeto por la diversidad".



Además, la Corte anunció que adoptará un reconocimiento anual a las mujeres que se destaquen por su "desempeño, tenacidad, excelencia y calidad de su trabajo, así como por ser modelos de liderazgo que reflejan cualidades y competencias personales y profesionales, que responden tanto a formas que pudieran resultar de habilidades y destrezas fortalecidas en el marco de los roles tradicionalmente ejercidos por las mujeres en la cultura, como a aquellas que desafían estereotipos de pertenencia exclusiva del liderazgo masculino".



A esto se suma aplicar lineamientos con enfoque de género para los procesos de

postulación de candidatos y candidatas a la condecoración al mérito judicial “José Ignacio de Márquez”. Y promover la participación de los hombres en espacios de capacitación sobre temas de masculinidades e igualdad de género y diversidad, entre otros.

Convivencia laboral

La política presentada dispone que la Corte promoverá la operatividad del Comité de Convivencia Laboral y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Al primero, se le recomendará "la publicación de informes anuales sobre medidas

preventivas para un mejor ambiente laboral; y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocarse en hacer revisiones periódicas sobre el estado de los espacios físicos y elementos de trabajo; y, en tanto el acoso laboral y el acoso sexual pueden ser considerados riesgos laborales, promover espacios de bienestar como medidas complementarias para eliminar ambas conductas".



La vida personal de los empleados

De otro lado, la política presentada tiene un apartado que busca armonizar la vida personal y laboral de los empleados de la Corte, debido a las altas cargas laborales que tienen, a fin de generar "espacios de diálogo y concertación sobre las formas organizativas implementadas para el desempeño de las funciones, teniendo en cuenta, en todo momento, las particularidades de la dinámica laboral en la Corporación y los desafíos que enfrenta en materia de carga de trabajo y eventualidades que dificultan la previsibilidad de las necesidades del servicio".



"Se e diseñarán estrategias de capacitación y difusión que permitan una adecuada comprensión por parte del personal de las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo, así como los lineamientos sobre la desconexión digital, de manera que constituyan alternativas para contribuir al balance de la vida personal y laboral".



En el caso de las mujeres en embarazo o que están lactando, la Corte dijo que se "pondrán en marcha mecanismos que permitan monitorear necesidades de adecuación de espacios, y la implementación efectiva de los lineamientos que al respecto establezca el Consejo Superior de la Judicatura".

'El cambio tiene que ser medible': magistrada Cristina Pardo

Cristina Pardo, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

La vicepresidenta de la Corte Constitucional, magistrada Cristina Pardo, señaló que esta política es un documento que sigue en evolución y que fue referendado por el 97 por ciento de las personas que trabajan en la Corte y señaló que el paso siguiente es "liderar con el ejemplo", para llevar a la práctica estas metas que se han propuesto.



"Este es el paso más importante de la política de género: pasar del dicho al hecho. Dejar de reflexionar sobre las actitudes, los perjuicios, los roles, sobre la discriminación y el machismo para pasar a eliminar esas manifestaciones. Y es un paso que debemos dar todos y todas porque esa cultura machista no es patrimonio exclusivo del género masculino, las mujeres también vivimos envueltas en esos roles y actitudes", dijo.



La magistrada Pardo dijo que si bien cree que la Corte va en buen camino, "todavía estamos rezagados, todavía en el terreno de los buenos propósitos. La meta es que podamos avanzar. Este cambio debe ser medible y verificable (...) para alcanzar a romper todo tipo de techo de cristal y evitar cualquier violencia y discriminación".

