La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal en contra del representante a la Cámara Modesto Enrique Aguilera Vides.



Aguilera Vides fue llamado a indagatoria por la posible comisión de acto sexual violento, en hechos ocurridos en Barranquilla en 2020.



Modesto Aguilera Foto: EL TIEMPO

Este caso se originó en una denuncia que el abogado Rafael Ramos Mendoza interpuso en contra de Aguilera, de Cambio Radical, por presunto abuso de Guisella del Carmen Mejía Viana quien tenía de 18 años en ese entonces.



Según la denuncia, la joven fue engañada por el político en medio de un encuentro que se desarrollaba en un hotel, para hacerla ingresar a una habitación y realizar actos sexuales sin su consentimiento.

Cesar Reyes Foto: Corte



El caso está en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina quien ya comunicó a la defensa de la víctima de la apertura de la investigación formal.



Ahora, el despacho tendrá que fijar la fecha para la indagatoria que se realizará en las instalaciones de la Sala de Instrucción en Bogotá.



Entre tanto, el congresista Aguilera dijo que es inocente y que acudirá a la Corte a defenderse.



"En el marco del debido proceso demostraré que los hechos objeto de investigación son falaces. Mi inocencia permanece incólume", dijo el congresista en sus redes sociales.

En un comunicado, Aguilera aseguró que rechaza que se pretenda envolverlo en circunstancias como esas que, dijo, "como ser humano, hombre y padre de familia he rechazado siempre".



"Tengo el respaldo de mi familia, amigos y grupo de trabajo quienes me conocen perfectamente y saben la clase de persona que soy, ya que me he caracterizado en mi vida pública y privada como un hombre respetuoso de la mujer", agregó.

