Un drama de cuatro años ha tenido que enfrentar María*, una abogada de Medellín que está buscando una orden de alejamiento en contra de su expareja, a quien denunció y que está en juicio por presuntamente abusar de su hija cuando tenía apenas tres años.



(Lea: Corte falla a favor de mujer víctima de violencia intrafamiliar)



Tras evidenciar un cambio de comportamiento de la niña, que también notaron sus profesores, y luego de que la menor hiciera manifestaciones que dieron cuenta de lo que habría pasado, la mujer acudió a la Comisaría Nueve de familia El Salvador de Medellín para pedir su protección.



Pero el trámite ante dicha entidad, lejos de acelerar la toma de medidas urgentes para proteger a Sara*, se convirtió en un tortuoso camino de papeleo que incluso llegó a la Corte Constitucional.

¿Qué dijo la comisaría?

Primero, la comisaría adelantó un trámite por presunto maltrato psicológico de la menor en el que no se le preguntó a la niña de parte de los expertos sobre la existencia de un presunto abuso y que terminó el 6 marzo de 2019 diciendo que no había derechos vulnerados ni amenazados.



Luego, cuando la menor narró que su papá “le sacaba piojos de la vagina”, María lo denunció ante la Fiscalía, lo que generó otro proceso en la comisaría que finalizó de igual manera el 28 de marzo siguiente indicando que sí había un conflicto entre los padres por la separación, pero no una vulneración de derechos según la narración del padre y que la entrevista sobre el presunto abuso no la podía hacer la psicóloga del lugar sino solo la Fiscalía de manera especializada.



(Lea: Despedir a un trabajador con problemas de salud es discriminatorio: Corte)



El caso llegó a un juez de familia que hizo una seria reprimenda a la comisaría señalando que, según la ley, la sola sospecha de abuso amerita la protección. Esto inició un nuevo caso en el que, en noviembre, la entidad se abstuvo de seguir con las diligencias al advertir que no hay “derechos vulnerados, ni amenazados, ni inobservados dentro del contexto de violencia intrafamiliar en contra de Sara*”, sin escucharla a ella ni tener en cuenta su historia clínica.

El sistema pretende que el niño hable como un adulto. Uno se siente desprotegido, que en cualquier momento uno le puede pasar algo FACEBOOK

TWITTER

Para entonces, la niña ya había realizado 20 terapias psicológicas en una fundación que elaboró el informe que sirvió de base para la imputación de cargos realizada el 23 de junio de 2020 en contra del padre por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal con menor de 14 años agravado, que este no aceptó.



(Lea: Llaman a indagatoria al congresista César Gómez Castro, ¿por qué?)



Esto fue así, porque la entrevista a la niña que debía hacer la Fiscalía, quien es hiperactiva y tiene varios diagnósticos, según explicó María* a EL TIEMPO, duró apenas un minuto sin ningún resultado, cosa que fue criticada por la abogada porque no se tuvo en cuenta las circunstancias del caso o que las narraciones de los niños son de “a poquitos”.



“El sistema pretende que el niño hable como un adulto, sobre algo que no sabe si está bien o no está bien. Más de un año y medio porque la fiscal esperó a que terminaran todas las terapias para basarse en ese informe sustentar lo que había pasado. En todo ese tránsito uno siente que nadie está haciendo nada por uno. Uno se siente desprotegido, que en cualquier momento uno le puede pasar algo”, agregó María.



(Lea: Esto debe saber sobre la creación de la jurisdicción agraria)

La tutela y la dura respuesta de la Corte

Facebook Twitter Linkedin

Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

La Sala cuestionó que se haya afirmado que la niña tenía restringido el contacto con su padre cuando el hombre no está detenido ni se ha dictado medida alguna de protección. FACEBOOK

TWITTER

Con todo este panorama y ante la zozobra de que el padre, quien ha negado haber cometido abuso alguno, busque visitar a la niña, la abogada acudió a la Corte Constitucional que falló en marzo pasado haciendo un duro llamado de atención a la comisaría.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Sala cuestionó que se haya afirmado que la niña tenía restringido el contacto con su padre cuando ni el hombre está detenido, ni la Fiscalía pidió su detención, ni se ha dictado medida alguna de protección.



También criticó que no se haya abierto el proceso de restablecimiento de derechos dado que hay evidencia para ello. Además, dijo que se violó el derecho de Sara* a ser escuchada bajo el argumento de que las comisarías no tienen el equipo adecuado para hacer una entrevista forense.



(Lea: Corte abre investigación a excongresistas Sandra Villadiego y Raymundo Méndez)



"Es deplorable que las autoridades garantes de la protección de los niños, niñas y adolescentes invoquen argumentos relacionados con la falta de recursos técnicos, personales o de otra índole para justificar el incumplimiento de sus funciones”, dijo el alto tribunal al aclarar que la comisaría bien podría haber oficiado a la Fiscalía y usar las pruebas allegadas al proceso penal, entre otros.

Por eso, ordenó a la Comisaría que abra el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y que ordene “las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral de Sara”.



"La Sala estima relevante recordar la obligación de garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes una vida libre de violencias, entre ellas, la violencia psicológica. La familia debe estar en la capacidad de brindar al menor de edad amor, cuidado y condiciones necesarias para su pleno desarrollo. Las disputas entre los padres, la exposición de circunstancias íntimas, entre otros, afecta los derechos de los niños al producir en estos, situaciones anormales de tristeza y desconcierto", agrega la decisión.



(Lea: La pelea judicial del Movimiento Unión Cristiana que podría llegar a la Corte)

Y, el ¿juicio penal?

Pero, pasados casi cinco meses de esta sentencia, nada ha pasado. “Mire qué desgaste. Cuatro años siquiera esperando que la comisaría de la orden de alejamiento. Han pasado meses después de ese fallo y todavía no lo da. Es muy triste. Esa zozobra de uno buscando protección para la hija de uno aparte de lo que se ha sufrido emocionalmente”, le dijo María a este diario.



La mujer interpuso un incidente de desacato, buscando que el fallo de la Corte se cumpla, el cual se encuentra suspendido ya que el juez que tiene lo a cargo le dio 15 días a la entidad para responder.



(Lea: David Barguil: Corte Suprema abrió investigación y lo citó a indagatoria)



Para María, todo este proceso evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres y, al mismo tiempo, está a la espera de que finalice el proceso penal en contra de su exapareja que está en manos de la jueza 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín Dora Helena Muñoz.



En este caso, este año, se han practicado los testimonios de los peritos y este año solo se ha realizado una audiencia del juicio oral. "Yo le pregunté a la fiscal que por qué no lo detenían, porque uno también está asustado de que pase algo a uno o a la niña. Dijeron que porque no había flagrancia y porque estábamos en pandemia. Esta es la hora que hace rato se superó la pandemia y él sigue libre", agregó.



(Lea: Baldíos: la peticiones de la Procuraduría para cumplir histórico fallo)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Más noticias